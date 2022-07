Grad Čabar zbog suše zabranjuje korištenje vode za piće za zalijevanje zelenih površina, pranje automobila i punjenje bazena. U Rakovici je na snazi privremena obustava isporuke pitke vode. Zbog suše, od jučer je redukcija vode i u Istri.

Zbog suše zabranjuje se korištenje vode za piće za zalijevanje zelenih površina, pranje automobila i punjenje bazena za sva naselja na području grada, priopćeno je iz Grada Čabra.

U slučaju kršenja navedenog, poduzet će se zakonom predviđene sankcije, dodaje se u priopćenju. Antonio Dražović, gradonačelnik Čabra, kaže da još nisu odlučili o visini kazne, ali će tu odluku donijeti tijekom današnjeg dana.

"Građani na mene vrše pritisak da poduzmem bilo koje mjere jer ljudi ostaju bez vode", rekao nam je Dražović.

Čabrani vodu crpe iz rijeke Čabranke, iz koje pumpama dižu vodu na 890 metara zbog čega, kaže Dražović, imaju i jako puno troškova energije. "Rijeka je iscrpljena, više nema kapacitet. A imamo i veliki gubitak, veći od 63 posto i to to zbog neodgovornih pojedinaca i zbog puknuća", kaže Dražović.

Pod neodgovornim pojedincima Dražović misli na one koji svoje bazene pune pitkom vodom, a kaže da ima i onih koji pitkom vodom peru čak i radne strojeve. "To je nedopustivo, za takve stvari mogu uvijek zatražiti cisternu vode iz rijeke. Sad ćemo takve sankcionirati", poručuje gradonačelnik.

Obustava i u Rakovici

Iz Spelekoma, poduzeća koje vodom opskrbljuje stanovnike Rakovice, objavilo je danas da će zbog suše obustaviti isporuku pitke vode danas od 12:30 do 17 sati na području cijele Općine Rakovica. S redukcijom se nastavlja i noću i to svake večeri od ponoći do 5 sati ujutro.

Moguće restrikcije vode? Župan pozvao na racionalnu potrošnju, prati se situacija

"Obavještavamo žitelje općine Rakovica da je zbog nestašice vode uzrokovane sušnim razdobljem i velikom potrošnjom vode došlo do nedostatne razine vode u vodospremi 'Lisina'.

Sukladno situaciji dana 19.07.2022 od 12:30 do 17:00 privremeno će se obustaviti isporuka pitke vode na cijelom području općine Rakovica.

Obustava isporuka pitke vode u noćnim satima u terminu 00:00 do 05:00 nastavlja se do daljnjega", stoji u priopćenju Spelekoma, koji stanovnike moli za razumijevanje i racionalno trošenje vode.

Suša stvorila probleme i u Istri

Od ponedjeljak su na snazi redukcije vode u Istri. Komunalni redari imaju novi zadatak - provjeravaju zalijeva li netko zelenu površinu pitkom vodom.

Susjedi na korak do redukcije vode, na mukama i istarski poljoprivrednici: "Ove godine suša je ekstremna"

Bez vode su ostale i fontane pa su isključene. Dok je u Istri poprilično živo, u špici turističke sezone, nema ni pranja automobila pitkom vodom, u nekim marinama ni pranja brodova.

I ulice će neko vrijeme biti suhe. Ono što će teže trpjeti sušu, pokušat će se spasiti tehnološkom vodom iz izvora u središtu Pule.