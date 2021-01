Nakon tjedana nesreće, sreću je Petrinjcima i Glinjanima donijela otvorena pekarnica, frizerski i kozmetički saloni te praonice rublja. Provjerili smo koliko takve stvari, koje smo naučili uzimati zdravo za gotovo, znače za stanovnike Banovine.

Nakon tjedana tijekom kojih se činilo da je potres u Banovini zaustavio vrijeme i ostavio ju u ruševinama, u ranjenoj Petrinji počelo je uljepšavanje.

"Većinom su muški su pohitali, više zato što njima najbrže raste, jer vole biti uredni. Ima žena za farbanje, za izraste sijede kose", rekla je Sanela Nogić, frizerka iz salona u Petrinji.

Njezin kolega Silvano Nogić dodao je: "Mi smo iz nekakve solidarnosti prema ostalima koji nisu mogli otvoriti odlučili do kraja mjeseca imati besplatno šišanje."

Osim što se u njima može živjeti, u kontejnerima se mogu uređivati i nokti.

"Nije uopće teško. Mi smo sretne što radimo. Interes je, moram priznati, veliki i zovu nas klijentice iz Zagreba da bi došle da nas podrže", rekla je Tanja Polanščak, vlasnica kozmetičkog salona u Petrinji.

"Morate svi znati da nama život nije stao. Mi moramo pozitivno razmišljati, moramo ići naprijed, moramo u cijeloj toj situaciji imati puno razumijevanja, strpljenja i nade u bolje sutra", dodala je.

"Nije to još normalan život."

U Glini punom parom radi besplatna praonica za one koji nemaju gdje oprati rublje.

"Ja sam tobjavila na Facebooku da tražim donacije. Javilo se puno ljudi s mašinama, perilicama", rekla je Andrea Borić, inicijatorica akcije "Praonice u Glini" te dodala da im ne treba više perilica rublja: "Ako ima tko volje, slobodno može donirati praška i omekšivača. To nam treba."

Unesrećenim ljudima ovakve inicijative puno znače. Marija Vučević iz Gline rekla je da se prije otvaranja praonice morala snalaziti kod prijatelja: "Sada, kada su kuće porušene, nema se gdje prati. Ovo je super stvar što je došla u Glinu."

HDZ podnio amandman na zakon o obnovi nakon potresa: U 100-postotnom iznosu financirat će se obnova objekata i u Sisku

Plenković poručio da su Hrvatska i SAD prijatelji i partneri. Oglasio se i Milanović: "Drago mi je kad se potvrđuje kako vjera u svjetlo na kraju ipak pobjeđuje tamu"

Veseli i što je vrata u Glini otvorio i restoran brze hrane. Darko Matić iz Gline rekao nam je da se život počinje vraćati u normalu, "ali nije to još to jer svi su ljudi u strahu, svi se boje i najmanjeg udarca, svi su vani odmah", rekao je te zaključio: "Nije to još normalan život."

"Tu živimo i tu želimo ostati"

Usprkos teškoj situaciji, Katarina Matijević Kajtazi i dalje radi u pekari u Sisku koja je s radom nastavila dan nakon potresa.

"Mi smo bili valjda jedina pekara koja je ostala čitava i koja je mogla nešto raditi. Znači, dan nakon potresa smo odlučili da nećemo raditi u svojim trgovinama i da ćemo proizvoditi kruh za potrebe Petrinje i stradalih područja", rekla je tijekom razgovora s reporterom Dinom Golešom uživo u Dnevniku Nove TV.

Unatoč poteškoćama, rekla je da i dalje želi ostati u svome gradu.

"Mi ni nemamo nekog velikog izbora. Tu živimo i tu želimo ostati. Mi Siščani volimo strašno svoj grad i tražimo pomoć", rekla je da te opisala kako bi im država mogla pomoći.

"Trebala bi nam pomoć u gospodarstvu općenito i u infrastrukturi. Trebala bi nam poveznica Sisak-Zagreb jer ta nam cesta jako fali da ne ostanemo slijepo crijevo, kao do sada", zaključila je Matijević Kajtazi.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr