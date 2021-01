U Washingtonu je prisegnuo 46. američki predsjednik Joe Biden. Stižu reakcije.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović na Facebooku je objavio reakciju na inauguraciju američkog predsjednika Joea Bidena.

"S obzirom na to da sam (prema Wikipediji na engleskom jeziku) jedan od samo dvojice europskih predsjednika države/vlade koji je otvoreno podržao Joe Bidena za predsjednika još tijekom kampanje (drugi ili prvi je bio predsjednik Finske Sauli Niinisto) i da sam od prvog trenutka, još tamo u studenome 2016. bio jasan kao zora, gledajući predsjednika Bidena kako ulazi u Bijelu kuću, moram reći da mi je (kao nereligioznoj osobi) drago kad se potvrđuje kako vjera u svjetlo na kraju ipak pobjeđuje tamu", napisao je Milanović.

Premijer Andrej Plenković tvitao je da su Hrvatska i Sjedinjene Države prijatelji i partneri i da se raduje jačanju bilateralnih odnosa sa SAD-om. "Čestitke novom predsjedniku Joeu Bidenu i potpredsjednici Kamali Harris. Hrvatska i Sjedinjene Države su prijatelji i partneri. Radujem se jačanju bilateralnih odnosa i našeg transatlantskog saveza!", tvitao je hrvatski premijer.

Congratulations to the new @POTUS @JoeBiden and @VP @KamalaHarris. 🇭🇷 and 🇺🇸 are friends and partners. Looking forward to strengthening bilateral relations and our transatlantic alliance! #InaugurationDay