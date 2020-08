U posljednjih mjesec dana na Jadranu nekoliko nesreća na moru unatoč jasnim upozorenjima na moru kojih se treba pridržavati. Da bi na njih još jednom upozorili, duž Jadrana održana je akcija "Sigurna plovidba". Sa zadarskom Lučkom kapetanijom bila je naša ekipa.

Zbog sve više nesreća na moru, resorno ministarstvo održalo je akciju Sigurna plovidba. Pokušali su spriječiti i kazniti prekršitelje pravila pomorskog prometa, a našli su velik broj prekršaja. Nedopušteno glisiranje blizu obale. Alarm je to za uzbunu Lučkoj kapetaniji. Prekršitelj je brz. No, pravda je brža.

Na prvu, njemački turist vidno uzrujan. Poslije nekoliko minuta, priznaje pogrešku. Lučki kapetan iz Zadra Alen Rukavina kaže kako je turist jednostavno bio neoprezan te kako je i sam znao za propis. „Kad smo ga upozorili da je na udaljenosti sto metara od obale vozio 16 čvorova, on je rekao da zna kako je trebao biti tristo metara od obale“.



Kazna za taj prekršaj bila je tri tisuće kuna. Prekršitelj broj dva, scenarij isti. Vozio je 15 čvorova na sto metara od obale. Ubrzali su, kažu, jer su vidjeli brod iza sebe i željeli ga izbjeći. Dodaju i da su zbog broda lučke kapetanije ubrzali, da prođu lakše, no i sami su svjesni nadolazeće kazne. I to ne male.

Iz kapetanije kažu kako prekršitelji imaju osam dana da plate dvije trećine, inače će morati platiti pune tri tisuće kuna. A posade lučke kapetanije imaju pune ruke posla i to najčešće zbog glisiranja blizu obale. Uz prekršaje na moru, pred njima je i more papirologije.

„To je dio koji moramo svakako unaprijediti, mi smo danas u 2020. godini i svakako ćemo već za sljedeću sezonu napraviti neka unaprjeđenja u cilju smanjenja administracije“, uvjeren je državni tajnik za more Josip Bilaver.

I s krajnjim ciljem prekršaje će, nadaju se, svesti na minimum, zaštititi one na brodovima, ali i ronioce i kupače. Nautička sezona u punom je jeku, a unatoč silnim upozorenjima, i sami smo se uvjerili, prekršaja još uvijek ima. Vozi se prebrzo i preblizu obale. Samo u 2020., od kazni u državnu blagajnu se slilo 527 tisuća kuna. I na tome vjerojatno neće stati.

„Imam osjećaj kao da se sezona lanjska vratila u ovu subotu. Tako da sad ćemo imati svaki dan bar dva plovila na ovom akvatoriju“, objašnjava Rukavina. A zadarski je jedan od većih na Jadranu, pa kažu, ne bi bilo loše da imaju i više plovila i veći broj ljudi. Da stanu na kraj svima koji misle da je more isključivo zabava.

