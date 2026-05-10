"Bio je jedan od mojih najbližih suradnika...": Hladnokrvno ubojstvo policajca potreslo kolege, otkriveni detalji o ubojici

Stravičan zločin potresao je Krapinu. Usred bijela dana u ugostiteljskom objektu u širem centru grada likvidiran je šef kriminalističke policije. Ubojica je pokušao presuditi i sebi. S prostrijelnom ranom glave, hitno je helikopterom prebačen u KB Dubrava. Građani, kolege i gradonačelnik ne pamte ovakvu tragediju.

U kafiću je u trenutku pucnjave bilo oko 15 ljudi. Policijski službenik u vrijeme počinjenja zločina bio je izvan službe. Sve je potvrdio i ministar Davor Božinović te izrazio sućut obitelji stradalog kolege.

Stravično ubojstvo u Krapini

Počinitelj i žrtva su se poznavali, bili su susjedi u krapinskom naselju Bobovje. Nezapamćenom tragedijom šokiran i prvi čovjek grada.

"Jako me šokiralo jer kad se ovako nešto desi u jednom mirnom, malom gradiću sigurno je to velik šok za sve nas koji tu živimo. Sigurno da će policija obaviti očevid da se što prije rasvijetli što se dogodilo kako bi i ovaj nemir koji je zavladao u gradu da se što prije smiri", rekao je krapinski gradonačelnik Zoran Gregurović.

Reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid razgovarala je s načelnikom PU krapinsko-zagorske, Kristijanom Sušom. Vidno potresen rekao je da je ovo ogroman gubitak za cijelu postaju, ali i policijski sustav.

"On je jedan od moja tri najbliža suradnika i na dnevnoj bazi smo proveli po nekoliko sati u komunikaciji. Robert je bio dugogodišnji policijski službenik kriminalističke policije. Istaknuo se u važnim kriminalističkim istraživanjima policijske uprave i ravnateljstva policije. Bio je uzor policijskim službenicima, svoje znanje i iskustva je prenosio kako na policijske službenike ove uprave, tako i na one cijele Hrvatske", rekao je Suša.

Žrtva je zbog svojih rezultata i postignuća 2018. bila odlikovana Spomenicom domovinske zahvalnosti.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a počinitelj je otprije poznat policiji.

"Imali smo postupanja prema počinitelju vezano za prekršaj kaznenog djela, a počinitelj prema našim evidencijama ne posjede oružje, ni vatreno, ni bilo kakvo drugo. (...) Nakon što provedemo kriminalističko istraživanje, moći ćemo više reći o motivima, a za sada mogu samo reći, s obzirom na činjenice, da se radi o teškom ubojstvu", poručio je Suša.

Kako doznaje Dina Ćevid za Dnevnik Nove TV, policija je više puta prijavljivala osumnjičenog zbog kršenja javnog reda i mira te nasilje u obitelji, ali i nelegalnog posjedovanja oružja.

