Higijenska bomba u Velikoj Gorici i dalje na mrtvoj točki: "Ne možete prolaziti da nemate nekakvu zaštitu na glavi"

Ptičji izmet i perje. Smeće. Tik do pekarnice, ali i druge hrane koja se prodaje.

"Neki dan sam išla, posr'o mi se golub na glavu, gledam šta je, sramota, ne možete proći, sve je, da se moram tako izrazit, usrano", govore zgroženi građani.

Pod istim su krovom. Golubovi koji rade probleme - noćna su mora Velikogoričanima.

"Ne možete prolazit da nemate nekakvu zaštitu na glavi. Tu se ništa ne poduzima, rekli su i da će i neki fitnes centar tu bit. Od toga, vidim, ništa", poručila je Hermina.

"Sanitarna inspekcija bi trebala malo pogledat, a ne mi, shvaćate me, ja bi to kaznila, ja bi to sve srušila. Dolje WC da pogledate, sve je razbijeno, ništa ne radi. Zato što je to od nekog gazde“, rekla je Josipa.

"Čak imamo i proizvodnju gnojiva, proizvode golubovi, vidjeli ste i sami. Ja tu ne bi stavio ove proizvode koji su otvoreni - ni pod razno", istaknuo je Dražen.

Opasnost je i za zdravlje - mogući izvor zaraze - upozoravaju baš svi.

"Čistačica stvarno čisti svaki dan, tu pere ujutro, ali ne možete vi to. To je katastrofa. Mi smo sretni što radimo, ali koji su to uvjeti - Bože sačuvaj", napomenula je Tanja, prodavačica jaja.

Državna inspekcija dolazi i odlazi. I tako unedogled. I sada, potvrdili su za Dnevnik Nove TV, traje novi sanitarni nadzor objekta. Dosad su utvrdili niz nepravilnosti, ali više nitko ne broji koliko je puta od vlasnika kojem plaćaju najam zatraženo da nedostatke ukloni i očisti.

Žale se prodavači, žale se i kupci, ali upravitelj velikogoričkog tržnog centra brojne pritužbe ignorira. Obitelj Žužić problem ne rješava, a pred kamere ne staje, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Pezo Moskaljov.

Presudom tamošnjeg Općinskog suda u ožujku novčano su kažnjeni s više od 4300 eura, kažu u inspektoratu. O tome su obaviješteni i komunalni redari u Velikoj Gorici. Ali oni od svega 'peru ruke' i odgovaraju - nemaju ovlasti provjeravati ih i postupati unutar privatnog poslovnog prostora!

Čini se, ni ispred njega, kamo je uparkiran tržni kamion i nitko ga iz nepoznatog razloga ne miče. Pomaka nema i baš nitko za velikogoričko ruglo ne preuzima odgovornost.

