Mirela Čavajda, trudnica koja je u 26. tjednu trudnoće i kojoj je rečeno da nosi dijete s malignim tumorom na mozgu obavila je pregled u bolnici Merkur.

Rekli su joj kako se njezin slučaj hitno šalje na drugostupanjsko etičko povjerenstvo u KBC Zagreb. Podsjetimo, Čavajda kaže kako su je liječnici kojima se do sada obraćala slali kući te govorili da je prekid trudnoće u njezinu slučaju nezakonit. Bilo je, kaže, i sugestija da ode u Sloveniju da joj tamo pomognu. Tvrdi i kako joj nitko od liječnika nije ni rekao da ima pravo na Komisiju koja u takvim slučajevima može donijeti odluku o prekidu trudnoće.

"Napravljen mi je klinički pregled, ultrazvuk ponovno. On mi je dao svoje mišljenje da, pokušao mi je reći da bi to dijete tebalo prvo se roditi da oni njega probaju spasiti, iako su šanse vrlo male. Onda sam ja rekla svoje mišljenje, da sam s tri druge strane dobila negativnu prognozu. On je rekao da će on to sad hitno poslati na drugostupanjsko etičko povjerenstvo na KBC Rebro", ispričala je Mirela Čavajda.

I bolnice se raspituju o proceduri

Iz udruge Roda kažu kako je Zakon jasan i kako je pacijentica trebala imati pravo na to da podnese zahtjev o prekidu trudnoće o kojem bi onda trebalo odlučivati povjerenstvo.

Ističu da im se sve više javljaju žene ohrabrene izjavama gospođe Čavajde sa vlastitim iskustvom.

"Nisu mogle dobiti odgovarajuću zdravstvenu skrb koja bi im omogućila da dostojanstveno prekinu trudnoću zbog određenih teškoća", rekla je Branka Mrzić Jagatić.

Jasna Karačić, predsjednica udruge pacijenata poručuje da je potrebno donijeti protokole i smjernice - kako postupati kada se dogodi slučaj poput ovog. Kaže je da je od srijede zaprimila desetak upita od bolnica upravo o tome da oni ne znaju kako postupati - što smiju i što ne smiju.

"I sami početak, prvih 10 tjedana na zahtjev je problematičan u Hrvatskoj, a da ne govorim ovo do 22. tjedna ili nakon - kad postoji medicinska indikacija. Problem je što etička povjerenstva isto tako nisu definirala točne protokole na koji način postupati", napominje Karačić.

"Nisam pogledao odluku"

Predstojnik Klinike za ženske bolesti i porode iz Petrove Slavko Orešković je za Dnevnik Nove TV istaknuo da se trudnoća, po sadašnjem zakonu, može prekinuti do 10. tjedna.

"Iza toga, ako postoje medicinske indikacije, to mora odobriti prvostupanjsko povjerenstvo. Granica, kada se proglašava porođajem ili pobačajem je 22 tjedna. Ispod 22 tjedna nema šanse da će dijete preživjeti, iza - ima šanse", pojašnjava Orešković.

Prekid trudnoće nakon 22 tjedna je moguć ukoliko ugrožava život majke ili ako postoje malformacije koje su nespojive sa životom, dodaje Orešković koji ističe da su takvi slučajevi vrlo rijetki.

Napominje da je teško pričati o malformacijama jer se neke vide vrlo rano, a neke se otkriju kasnije. "Nažalost se neka djeca rode s problemima koji se tijekom trudnoće nisu mogli otkriti", rekao je Orešković.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica rekla je da je odvjetnica slala službeni zahtjev za prekid trudnoće i Petrovoj, ali da nisu odgovorili. "Postoji prvostupanjsko povjerenstvo. Danas se donijela odluka, ali je nisam pogledao, ne mogu vam reći. Na tu se odluku pacijentica može žaliti drugostupanjskom povjerenstvu, koje je isto u našoj klinici. To su neovisna tijela i ja ne mogu utjecati na njihovu odluku", zaključio je Orešković.

Odbijenice iz bolnica

Trudnicu su već ranije odbili iz bolnice Sveti Duh. Potvrdili su da Čavajda ima pravo na prekid trudnoće, ali da ga oni ne mogu obaviti jer nemaju tehničke uvjete ni educirane stručnjake za takav zahvat.

Vanja Jurić, njena odvjetnica, rekla je Indexu da su iz Vinogradske poručili da ne mogu definitivno utvrditi dijagnozu iz postojećih nalaza pa je radi toga odbijaju. No Jurić dodaje da je nisu iz bolnice zvali na pregled da eventualne nedoumice riješe. Merkur je odbio zahtjev, bez objašnjenja.

