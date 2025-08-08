Dvoje ljudi preminulo od trovanja hranom, 12 hospitalizirano: Svi su naručili isto

Dvije osobe preminule su, a više od 12 ih je hospitalizirano zbog trovanja hranom na jugozapadu Italije, u blzini Cosenze.

Središte je bilo u turističkom mjestu Diamanteu, a prema trenutnim informacijama, dvije osobe se bore za život. Žrtve su 52-godišnji turist s područja Napulja, koji se počeo osjećati loše nakon što je pojeo sendvič. Otišao je u kliniku i vratio se u svoju kuću za odmor - stanje mu se pogoršalo, na intervenciju je stigao i medicinski helikopter, ali je muškarac preminuo prije dolaska u bolnicu.

45-godišnjakinja se također osjećala loše nakon jela te je otišla u kliniku. Treća žrtva je 38-godišnjakinja iz Cagliarija koja je 21. srpnja hospitalizirana u teškom stanju, zajedno sa još sedam osoba. Smještena je na intenzivnu njegu, ali joj se stanje pogoršalo, te je preminula nakon što je prebačena u drugu bolnicu.

Odjel za prevenciju, istraživanje i zdravstvene izvanredne situacije Ministarstva zdravstva odmah je aktivirao sve zdravstvene protokole za dvije regije.

Pokrenuta istraga, osumnjičeno troje ljudi

Upravo se na brzini intervencija dijelom fokusira rad Tužiteljstva u Paoli. Osumnjičeno je troje ljudi za, ovisno o ulozi - ubojstvo iz nehaja, tjelesne ozljede iz nehaja i stavljanje u prodaju štetnih prehrambenih proizvoda. Riječ je o trgovcu koji je navodno prodao kontaminirani proizvod iz svog kamiona te o zakonskim zastupnicima dviju tvrtki koje su navodno isporučile namirnice korištene za pripremu proizvoda prodavanih na kamionu, piše Ansa.

Prvi nalazi pokazali su da su sve uključene osobe pojele sendvič sa kobasicom i brokulom kupljen kod osumnjičenog prodavača u Diamanteu. Zaplijenili su mu vozilo, a tužiteljstvo je istaknulo da je "vozilo tijekom cijelog dana stajalo na suncu, što je moglo pogodovati razvoju botulinum toksina u lako pokvarljivim proizvodima, osobito ako nisu bili pravilno čuvani".

No, fokus tužiteljstva odnosi se i na privatnu kliniku u Belvedere Marittimu. Žrtve su se, naime, obje obratile toj ustanovi, ali se čini da nisu primili odgovarajuću liječničku pomoć te su im preporučili da se jave u bolje opremljenu ustanovu. Istražitelji ističu da je "u nekim slučajevima tijek bolesti pogoršan zbog izostanka pravovremene dijagnoze, jer simptomi nisu odmah prepoznati kao mogući znakovi botulizma, što je odgodilo početak specifičnog liječenja".

Botulizam je rijetko, ali po život opasno trovanje koje se najčešće javlja zbog nepravilnog konzerviranja hrane. Kada su spore bakterije uzročnika lišene kisika, počinju se razmnožavati i stvarati opasne botulinum toksine.