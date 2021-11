Sudionici rata iznijeli su svoja svjedočanstva o ratnim zbivanjima u Nadinu. Na terenu je bila reporterka NOVE tv Sofija Preljvukić.

Reporterka Nove TV Sofija Preljvukić u Nadinu je posjetila kuću obitelji u čijoj je spavaćoj sobi pobijena čitava grupa civila. Preljvukić je razgovarala s Nedjeljkom Gendom, predsjednikom Udruge dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac.

Obilježeno 30 godina ratnih stradanja Borova i Nadina: "U ovoj hali su nas masakrirali, strijeljali..."

"Od prvog do zadnjeg dana sam bio angažiran u selu Nadin. Smatram da je srbočetnička agresija na selo Nadin bila jedan od njihovih važnijih ciljeva zbog Nadinske gradine. Da su je zauzeli, imali bi ispred sebe cijele Ravne kotare, Zadar i okolicu Zadra. No mi smo im pružili veliki otpor i nismo to dozvolili“, prisjetio se Genda te dodao kako je bio više napada na Nadin, u kojima su uništili neprijateljske tenkove te nanijeli ljudske gubitke.

Kako je u Benkovcu bila vojarna, JNA je u Nadin ušla s 30 do 40 tenkova, kazao je Genda te istaknuo kako su nadinski branitelji bili naoružani samo dugim cijevima, automatskim i lovačkim puškama. Uspjeli su se obraniti i nisu dopustili da zauzmu Nadinskiu gradinu.

Kći poginulog branitelja: "Škabrnja je jedino mjesto u kojem osjećam mir. Ničija žrtva nije bila uzaludna"

No, neprijatelj je ipak uspio ući u mjesto. Mještani su skakali kroz prozore kuća i bježali preko škrapa, kako bi spasili živote.

"Mještani su bježali glavom bez obzira. Oni su nama prenosili neke informacije da će nas napasti, no kad su uslijedili napadi od strane Škabrnje i Biljana donjih, bila im je važna Ržavljeva glavica. Računali smo da je u Škabrnji Hrvatska vojska i da se nemamo čega bojati, međutim bio im je glavni cilj da uđu u Škabrnju i od Škabrnje na Nadinsku gradinu“, ispričao je Genda.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr