Vukovar se i u petak prisjetio svojih žrtava - 19. studenoga 1991. palo je prigradsko naselje Borovo, čija je tvornica bila žila kucavica za grad, jer je tijekom opsade osiguravala struju i vodu. Trideset godina ratnog stradanja obiježeno je i u Nadinu.

U podrumu Borovo Commerce-a bilo je i sklonište za oko tisuću branitelja i civila, te pričuvna bolnica. Toga dana na licu mjesta ubijeno je 115 osoba. Mnogi su odvedeni u logore, ili im se gubi svaki trag. Na ruševinama tvornice održana je komemoracija.

Boško Marin, pripadnik 204. brigade kaže kako su ga skinuli do gola. Kasnije, kad se obukao, tražio je dokumente, no rekli su kako mu to više neće trebati.

"Izveden sam u ovu halu tu su nas masakrirali, strijeljali, pred mojim očima je pao čovjek tu, cijeli rafal su…“, izjavio je Marin, jedva susprežući suze.

Ivo Kovačić, zapovjednik obrane Borova naselja posvjedočio je kako su imali 86 poginulih, no prilikom zarobljavanja i poslije zarobljavanja taj broj se popeo na 178. Još uvijek 64 osobe vode se kao nestale.

Trideset godina od ratnog stradanja obilježava se i u mjestu Nadin, u blizini Škabrnje - mimohodom, misom i polaganjem vijenaca i svijeća na spomen obilježja.

U napadu na Nadin stradalo je 14 civila, pet branitelja, a troje se smatra nestalima. Preživjeli mještani i u petak su svjedočili kako su neki civili povjerovali da ipak mogu ostati u svojim domovima, no tu su odluku platili životom. Na tridesetu u obljetnicu stigli su mnogi mladi iz ovog kraja. Vlada, predsjednik i Ministarstvo branitelja poslali su izaslanike.

Željko Vrsaljko, branitelj Nadina prisjetio se da je situacija je bila izuzetno teška.

"Morali smo donijeti odluku - predaja ili proboj, mi smo odlučili da idemo da idemo u proboj, da predaja ne dolazi u obzir i na taj način smo se izvukli mi branitelji i na taj način je izašlo jako puno civila“, kazao je.

Nedjeljko Genda, Predsjednik Udruge dragovoljaca Domovinskog rata grada Benkovca tužan je zbog razloga zbog kojeg je u petak održano obilježavanje u Nadinu, ali je naglasio i da je ponosan jer se toliko djece okupilo.

Filip, učenik iz Nadina kazao je kako sa svojim društvom puno razgovara o ratnim stradanjima, jer ga povijest zanima.