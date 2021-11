Ministar obrane Mario Banožić našao se usred afere jer živi u stanu od 92 kvadrata, a dobio ga je dok je bio ministar državne imovine. MORH ga je brže-bolje obranio, ali priča je dobila nastavak. A on opet obranu MORH-a.

Ministar Mario Banožić u strogom centru Zagreba koristi državni stan, puno veći od onih koje koriste njegovi kolege ministri. U MORH-u su brzinom svjetlosti demantirali da si ga je ministar sam birao i da je uređivan za njega.

Riječ je o trosobnom stanu, udaljenom manje od pet minuta hoda od Ministarstva državne imovine, njegova bivšeg radnog mjesta.

''Sukladno Uredbi Vlade RH o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (NN 127/13), kvadratura stana vezana je za dužnost koja se obavlja te ovisno o broju članova obitelji. S obzirom da ima troje djece, ministar je imao pravo na stan veće kvadrature'', stajalo je u priopćenju MORH-a.

U međuvremenu je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo predmet protiv ministra.

"Vidio sam da je ministar već reagirao. Član je Vlade, nije iz Zagreba. Došao je u Zagreb. Tvrtka raspolaže s određenim brojem stanova, on je dobio taj stan, ako je trebalo urediti, uredili su ga. Nisu ga uredili da on to sa sobom u nekom koferu odnese kući", rekao je premijer Andrej Plenković braneći svog ministra.

Međutim, priča ima novi zaplet. Kako je prvi pisao Telegram, ministar Banožić prima i naknadu za odvojeni život od obitelji. Na tu naknadu ima pravo svaki hrvatski radnik koji radi izvan mjesta stanovanja i pritom je odvojen od svoje obitelji. Neoporeziva visina naknade je maksimalno 1750 kuna mjesečno.

Dakle, ministar Banožić veći je stan dobio zbog troje djece, a dobiva dodatak za odvojeni život od te iste obitelji.

Ubrzo nakon što je otkrivena ta informacija, oglasili su se iz MORH-a. Sad se ne pozivaju na to da je veći stan dobio zbog troje djece već zato što na njega ima pravo kao ministar. Dodatno naglašavaju da na kvadraturu stana ne utječe podatak o tome hoće li s njima živjeti ili ih privremeno posjećivati članovi najuže obitelji. Objašnjavaju i da veći stan zbog djece ne isključuje pravo na naknadu za odvojeni život.

Reakcija MORH-a

''Veličina stana određuje se sukladno smjernicama iz Uredbe Vlade RH o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba, prema kojoj dužnosnik I. skupine, a to je ministar Banožić ima pravo na stan površine veće od 60 četvornih metara.

Obrazloženje:

Temeljem 14. članka, stavka 1, Uredbe o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (NN 127/2013) početni kriteriji za određivanje površine stana za službene potrebe na koji dužnosnik ima pravo su kako slijedi:

za dužnosnika iz I. skupine koji u mjestu obavljanja dužnosti živi sam – trosoban stan ili stan površine veće od 60 m2,

za dužnosnika iz II. skupine koji u mjestu obavljanja dužnosti živi sam – dvosoban stan ili stan površine od 40 m2 do 60 m2,

za dužnosnika iz III. skupine koji u mjestu obavljanja dužnosti živi sam – jednosoban stan ili stan površine od 20 do 30 m2.

S obzirom na to da I. skupina dužnosnika uključuje osobe koje obnašaju funkciju ministra (zajedno s osobama koje obnašaju funkciju predsjednika Republike Hrvatske, predsjednika Hrvatskoga sabora, predsjednika Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednika Hrvatskoga sabora, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Ustavnog suda, glavnog državnog odvjetnika, predsjednika Državnog izbornog povjerenstva, odnosno predsjednika Vrhovnog suda te ravnatelja Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta), iste osobe ostvaruju pravo na trosoban stan ili stan površine veće od 60 m2.

Sukladno navedenom, na određenje kvadrature stana koji se na korištenje dodjeljuje dužnosnicima iz I. skupine ne utječe podatak o tome hoće li s njima živjeti ili ih privremeno posjećivati članovi najuže obitelji.

Vezano na naknadu za odvojeni život, na koju ministra Banožić ima pravo temeljem Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima prema članku 5. naknada za odvojeni život od obitelji, koja isključuje pravo na dnevnicu za obavljanje službenih poslova u mjestu prebivališta obitelji, mjesečno iznosi 1.000,00 kuna. Pravo na naknadu za odvojeni život ostvaruje se temeljem činjenice da supruga i troje djece ministra prebivaju u Vinkovcima.

Zaključno, prava proizašla iz Uredbe odnosno navedene Odluke ne isključuju pravo za dužnosnika na korištenje službenoga stana od 92 m2 i naknade za odvojeni život'', stoji u priopćenju.