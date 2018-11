HGSS traga za 83-godišnjakom koji se iz Kaštel Lukšića gdje živi, u srijedu uputio preko planine Kozjak do svog rodnog sela Ljubića koje je sa sjeverne strane planine. Iako su tragovi pokazali da je došao nadomak sela, muškarca još uvijek nisu pronašli.

Pretpostavlja se da je prohodao 8 kilometara teško prohodnog terena. U potragu je uključeno 55 HGSS-ovaca i pripadnika DVD-a, policije, 6 pasa tragača i 5 bespilotnih letjelica. Pomagao je i helikopter HRZ-a. Bura puše i noći su hladne, ali izgledi da se 83-godišnjaka pronađe, još uvijek su veliki.

Frane Bebić iz HGSS-a pretpostavlja da je nestali muškarac prohodao od Vučevice do Kaštel Lukšića stazama koje se ne koriste 20 godina. "On je izgleda prošao kroz sav taj teren i za čovjeka od 83 godine to je veliki pothvat", rekao je HGSS-ovac.

Posljednja dojava o nestalom muškarcu, koji pati od demencije, bila je od vozača koji ga je odvezao do mjesta Boljati, ali nije znao da je riječ o nestaloj osobi, pa je HGSS tu lokaciju uzeo kao novi parametar za daljni tijek potrage, javila je Slobodna Dalmacija. Svi koji se žele priključiti potrazi, mogu se javiti u zapovjednu centralu HGSS-a u vatrogasnom domu u Vučevici.

