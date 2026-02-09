Tragedija u bolnici: Žena umrla nakon rutinskog zahvata

Županijsko državno odvjetništvo u Puli provodi istragu zbog smrti pacijentice u Općoj bolnici Pula, koja je preminula nakon operacije kuka koja se smatrala rutinskim zahvatom.

Pacijentica u pedesetim godinama iz okolice Pule primljena je u bolnicu u nedjelju, 18. siječnja, nakon što je dva dana ranije pala niz stube te slomila kuk i lakat. Te večeri dežurni kirurg traumatolog, uz asistenciju mlađe kirurginje ortopedice koja je tek završila specijalizaciju, odlučio je obaviti operaciju kuka, piše Istra24.

Kako doznaju, iako operacija nije bila hitna i mogla se obaviti u ponedjeljak, zahvat je započeo na kraju nedjeljnog dežurstva. Međutim, tijekom operacije došlo je do komplikacija i obilnog krvarenja. Kirurg u početku nije bio svjestan uzroka krvarenja, ali je zbog loših parametara ubrzano završio operaciju.

Otprilike sat vremena kasnije stanje pacijentice dodatno se pogoršalo, no vaskularni kirurg pozvan je s velikim zakašnjenjem. Budući da je bila nedjelja, dežurao je od kuće, a do njegova dolaska u bolnicu i početka nove operacije prošlo je više od dva sata.

Utvrđeno je da je tijekom operacije kuka probijena arterija iza zdjelične kosti. Vaskularni kirurg zašio je arteriju, no krvarenje se nastavilo jer je, kako se ispostavilo, bila probijena na još jednom mjestu. Uslijedila je još jedna operacija oko ponoći, ali ni ona nije uspjela. Zbog velikog gubitka krvi, kako doznaju, pacijentica je preminula.

Ravnatelj bolnice Andrej Angelini, također kirurg, za Istra24 odgovorio je zbog čega je operacija bila u nedjelju navečer.

"U svim slučajevima, pa tako i u konkretnom, odluka o terminu operacijskog zahvata donesena je nakon što su bili ispunjeni svi medicinski i organizacijski uvjeti, uključujući raspoloživost operacijske sale, opreme i educiranog osoblja, te u koordinaciji s nadležnim voditeljem odjela", kazao je Angelini te se osvrnuo i na razloge zbog kojih je tijekom zahvata došlo do komplikacija.

"Kirurzi OB-a Pula redovito izvode operativne zahvate istog ili sličnog tipa. U ovom trenutku ne možemo potvrditi na koji je način i u kojem točno trenutku došlo do komplikacija. Iako se takvi zahvati rutinski izvode, krvarenja tijekom ili neposredno nakon operacijskog zahvata predstavljaju jednu od poznatih i mogućih kirurških komplikacija, koje se, unatoč pravilnoj primjeni pravila struke, ne mogu u potpunosti isključiti. U konkretnom slučaju, po pojavi znakova pogoršanja zdravstvenog stanja pacijenta odmah su poduzete intenzivne mjere liječenja u skladu s pravilima struke. Nije točno da se čekalo s postupanjem", istaknuo je ravnatelj.