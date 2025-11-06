Ministar turizma smijenio savjetnika iz Domovinskog pokreta: "Domoljublje nije političko nasilje"

Čelnika splitskog Domovinskog pokreta u Splitu Marka Žaju upravo je posla savjetnika u ministarstvu turizma koštala podrška koju je dao crnokošuljaškom kukavičkom napadu na ane srpske kulture u Splitu.

Njegov šef, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, obratio se javnosti priopćenjem koje prenosimo u cijelosti.

"Želim još jednom jasno i nedvosmisleno poručiti da najoštrije osuđujem incident koji se dogodio u Splitu, a koji predstavlja grubo kršenje ljudskih prava. Takvi postupci su neprihvatljivi i u potpunosti suprotni vrijednostima našeg društva. Domoljublje nije političko nasilje. S obzirom na sve okolnosti, odmah po povratku sa službenog puta iz Londona, uz suglasnost predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, razriješio sam gospodina Marka Žaju dužnosti posebnog savjetnika za sport", stoji u priopćenju koje šalje spomenuto ministarstvo.

Podsjetimo, u ponedjeljak navečer došlo je do podmuklog napada na nastup folklornog društva iz Novog Sada koje je u Splitu sudjelovalo na Danima srpske kulture. Prije nego što je priredba uspjela i započeti, pojavilo se stotinjak u crno maskiranih osoba koje su prijetnjama, vrijeđanjem i uzvikivanjem ustaškog pozdrava natjerali SKD Prosvjeta da otkaže čitav nastup folkloraša iz Srbije.

Ovaj napad smjesta je osudio državni vrh, pa donekle i vrh Domovinskog pokreta, no njihov lokalni ogranak iz Splita na čelu s predsjednikom Markom Žajom pohvalio je postupke maskiranih nasilnika.