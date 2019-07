Tomislav Karamarko oglasio se podužom objavom na Facebooku komentirajući odluku Ustavnog suda, poručivši da pravda neće biti zadovoljena dok ne odgovaraju krivci za gubitke arbitražnog spora protiv MOL-a.

Tomislav Karamarko oglasio se na Facebooku, nakon što je u petak Ustavni sud objavio da je uvažio njegovu žalbu i ukinuo presude upravnih sudova.

Ustavni sud je, namime, ustanovio da mu je povrijeđeno ustavno pravo na pravično suđenje u aspektu prava na obrazloženu odluku.

Karamarko kaže da je od funkcije potpredsjednika Vlade odustao "radi mira, radi stabilnosti Hrvatske i radi pobjedničkog duha i stabilnosti Tuđmanovog HDZ-a", a sve zato da se "nakon ucjenjivačkih koalicijskih pregovora s Mostom uspješno formira stabilna saborska većina".

"Vjerujem kako ne moram podsjećati hrvatsku javnost da ni nakon te teške osobne odluke nije prestao monstruozni progon na osobnoj i obiteljskoj razini samo zato što će vam u Hrvatskoj oprostiti sve osim pobjeda i uspjeha. Moji neprijatelji, neprijatelji mojih glasača i simpatizera, na čijim sam krilima uporno pobjeđivao u svim političkim utakmicama, uključujući i osvajanje Pantovčaka na čelu HDZ-a i Domoljubne koalicije, u svojoj zlobi i nemoći, kada nisu mogli ništa drugo, izmislili su mi nepostojeći sukob interesa", piše Karamarko.

Dodaje da je partnere iz Mosta na jednom sastanku upozorio "na temelju svojih saznanja", da bi bilo korisno razmisliti o prekidu arbitražnog spora s Mađarskom i to pitanje riješiti bilateralnim pregovorima, bez rizika od gubitaka za državni proračun. "Zbog te neformalne izjave, ali jasne sugestije, proglasili su me veleizdajnikom i čovjekom koji je u sukobu interesa, proglasili su me mađaronom i rusofilom, ne pitajući se jesam li možda s pravom bio oprezan i sumnjičav nasuprot onima koji su tvrdili da ćemo arbitražne sporove sigurno dobiti", piše Karamarko, dodajući da se danas vidi da je bio u pravu te da bi prave mađarone i rusofile svakako trebalo ""locirati, identificirati, uhititi i transferirati" pravosudnim tijelima".

"Vjerujem kako ne moram podsjećati hrvatsku javnost da sam nakon tih urotničkih konstrukcija, u koje je bila brutalno uvučena moja obitelj, tražio od Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa da ocijeni ima li tu pravnih argumenata za pokretanje procesa protiv mene, s dubokim vjerom u pravdu i s uvjerenjem da nisam kriv, s vjerom da Povjerenstvo bez dokaza ne može donijeti nikakvu osuđujuću presudu protiv mene?

Vjerujem kako ne moram podsjećati hrvatsku javnost da sam javno obećao odstupiti sa svih funkcija utvrdi li Povjerenstvo moj sukob interesa? Nakon što je Povjerenstvo u nevjerojatnim okolnostima klasičnog verbalnog delikta odlučilo na moja leđa staviti teret potencijalnog sukoba interesa bez ikakvih sankcija, moralno, etički i politički odgovorno ispunio sam obećanje i odstupio sa svih političkih funkcija, što je u recentnoj Hrvatskoj prava rijetkost. Učinio sam to zbog Hrvatske, učinio sam to zbog HDZ-a kako bi neometano mogli nastaviti moj niz pobjeda i učiniti Hrvatsku boljim mjestom za život.

Danas se, s određenom dozom gorčine, ipak osjećam sretnim, slobodnim i ohrabrenim jer je Ustavni sud Republike Hrvatske, na načelima pravde i pravdoljubivosti, donio jedini mogući pravorijek poništavanjem presuda nižeg i višeg Upravnog suda s preciznim uputama koje pravne okolnosti treba uzeti u obzir u obnovljenim procesima. Ovom pravednom presudom Ustavnog suda Republike Hrvatske, rješenje Povjerenstva za sukob interesa glede mog slučaja postalo je nevjerodostojno, postalo je nepravomoćno, čime su načelno prestali egzistirati svi formalni razlozi zbog kojih sam bio prisiljen dati ostavke na sve političke dužnosti. Bit ću potpuno miran i sretan teka kada niži Upravni sud na ponovljenom ročištu donese pravorijek u pravednom i poštenom procesu koje mi jamči Ustav Republike Hrvatske. Tada će i načelo pravednosti i pravdoljubivosti biti u potpunosti ispunjeno.

Na kraju, pravda neće biti zadovoljena dok ne budu odgovarali krivci za silne gubitke koje je već danas proizveo gubitak jednog arbitražnog spora protiv MOL-a, a i nadalje Hrvatskoj prijeti gubitak drugog arbitražnog spora, koji će, ako ga izgubimo, biti težak minus od nekoliko milijardi kuna u Državnom proračunu, što će neposredno osjetiti svi porezni obveznici u Republici Hrvatskoj", piše Karamarko, a svoj post završava s: "Do novih pobjeda za Hrvatsku."