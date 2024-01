UŽIVO Tomašević o planovima za metropolu: "Radi se o povijesnom projektu, to ne postoji nigdje u Hrvatskoj"

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održava redovitu konferenciju za novinare na kojoj predstavlja nove aktivnosti u sklopu projekta zelene javne nabave Grada Zagreba. Potom će u OŠ Voltino obići uređenu školsku dvoranu i rekonstruiranu školsku kuhinju.

Na presici se govori o eko hrani u školama.

Grad Zagreb uvodi pilot projekt eko hrane u školama koji će trajati 3 godine, a obuhvaćeno je 15.000 djece. Cij je da se djeci osigura kvalitetna, lokalna hrana i da se doprinese zaštiti prirode, okoliša i klimatskih promjena. Cilj je imati udjel od 15 posto eko prehrane u školama.

"Radi se o povijesnom projektu, to ne postoji nigdje u Hrvatskoj, projekt obuhvaća 31 školu, nabavljat će se lokalna hrana, projekt je vrijedan 1, 2 milijuna eura, natječaj je otvoren do kraja siječnja, hrana će se nabavljati od lokalnih proizvođača, prioritet će imati hranu iz zg eko prstena. To će biti jaja, kruh, med, orašasti proizvodi...

Sve škole će imati ugovore i za konvencionalnu hranu", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare.

Rekao je da je Grad Zagreb osigurao dodatan novac za ulaganje u školama. Rekao je i da više nema kašnjenja s plaćanjem za investicijsko uaganje u škole. "Cilj je da svako dijete vidi promjene u svom vrtiću, u svojoj školi", naglasio je.

Bilo je govora i o gaziranim pićima u školama. Rečeno je da Grad Zagreb ne izdaje dozvole za aparate za gazirana pića.

Tomašević je govorio i o natječaju za ravnatelja MSU-a. Predložena je i izabrana Vesna Meštrić. Za tu su odluku glasali i predstavnici radnika. Jedino je njezina dokumentacija bila valjana, rekao je gradonačelnik.

Autobusi i projekt Paromlin

Grad Zagreb planira krenuti u nabavu čak 130 autobusa.

Planira se nabaviti do sto autobusa na alternativni pogon, a to će pratiti i izgradnja potrebne infrastrukture. Nabava će se financirati iz EU fondova pa je potrebno pričekati poziv resornog ministarstva, piše Večernji list.

Iz Ministarstva prometa potvrdili su da će poziv biti raspisan početkom 2024. Do dolaska električnih ili autobusa na vodik bit će potrebno oko dvije godine, dakle oni bi na ulice mogli početkom 2026.

Pojavila se i informacija da će 56 plinskih autobusa biti povučeno iz prometa jer im istječe atest. ZET je to demantirao.

Pročitajte i ovo misteriozni čistač VIDEO Netko mu je svaku noć pospremao šupu, a onda je na radni stol postavio kameru: "Ostavim stvari izvan kutije i do jutra on to vrati na mjesto"

Očekuje se da će Tomašević detaljno obrazložiti novi plan nabave autobusa, ali i reći nešto o megaprojektu koji bi trebao doći na mjesto derutnog zdanja uz Glavni kolodvor. U kompleksu bi bili gradska knjižnica i društveno-kulturni centar. Radovi bi trebali otpočeti za dva mjeseca, a rok je dvije godine.

Tomaševićevu presicu pratite na DNEVNIK.hr-u.