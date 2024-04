Jandroković stao uz biskupe i objavio da je Google pogriješio: Oglasio se tehnološki div

Dan nakon što je Hrvatska biskupska konferencija (HBK) vjernicima poslala izjavu uoči nadolazećih parlamentarnih izbora u kojoj ističu kako međusobno optuživanje, diskreditiranje drugih političkih opcija i kandidata, kršenje ustavnih odredbi i narušavanje ustavnopravnoga poretka države nisu ponašanja koja zaslužuju povjerenja građana, njihov je istup komentirao predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

''Oni koji ruše ustavnopravni poredak zaslužuju osudu svih i meni nije čudno što je to konstatirala Hrvatska biskupska konferencija (HBK). Čudno mi je da bilo tko može braniti onoga koji krši Ustav. Zar mislite da bi trebalo u javnom prostoru reći da jednaka podrška ide onima koji krše Ustav i koji ga poštuju?'' kazao je predsjednik Sabora, HDZ-ov Gordan Jandroković u izjavi novinarima uoči predstavljanja HDZ-ove liste kandidata za I., II. i VI. izbornu jedinicu.

''Ako je Ustavni sud jasno kazao da predsjednik krši Ustav, ako su lijevi i desni stručnjaci to konstatirali, ne vidim da to bilo tko drugi konstatira. Ne svrstavaju se ni na jednu političku stranu, samo da je to neprihvatljivo. Bitno je da ne smije postojati to da predsjednik krši Ustav. Nije to konstatirao samo HBK nego i Ustavni sud i ustavni stručnjaci. To je ključna poruka. Ovo je nešto što bi trebala reći svaka institucija, što bi trebao reći svaki medij, svi u hrvatskom društvu'', dodao je Jandroković, koji ne smatra da se HBK svrstava na jednu političku stranu.

Upitan o mogućim nezakonitostima u financiranju HDZ-ove predizborne promidžbe, odnosno uplitanju poljske ekstremno desne stranke Pravo i pravda u izborni proces u Hrvatskoj plaćanjem oglasa HDZ-a na HDZ-ovim društvenim mrežama, a o čemu je dan ranije govorila stranka Možemo!, Jandroković je rekao da se oglasio Google.

''Google je poslao obavijest da su oni pogriješili, nema financiranja od bilo koga, HDZ promidžbu plaća sam, a Možemo! je to iskoristio za političke poene'', poručio je Jandroković.

Oglasio se i Google

O HDZ-ovim oglasima koji su netočno prikazani na stranici Transparency Report oglasio se i Google: ''Oglasi hrvatske političke stranke Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) netočno su se pojavili na stranici Transparency Report pod oglašivačem poljske političke stranke Pravo i pravda. Ovo je jednostavno bila tehnička pogreška unutar našeg alata za izvješće o transparentnosti, koju smo odmah ispravili. Poljska politička stranka Pravo i Pravda nije koristila oglašavanje za promociju stranke Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) niti se poljska politička stranka uključila u izbore za Hrvatski sabor.''

Kazao je i da nije čuo za izjavu svog stranačkog kolege Ante Sanadera koji je u Zadru na predstavljanju kandidata za IX. izbornu jedinicu govorio o bračnom statusu stranačke kolegice Nikoline Baradić. Kazao je tada da je "nagovarao kolegicu Nikolinu da se mora udati jer drugi mandat sabora ne dolazi besplatno", te dodao da po Zagrebu vidi kako "žene vode samo pasiće, vrlo malo njih vodi djecu".

"Netko sad kaže da se već ispričao, dakle očito je izjavio nešto nezgrapno i nije to trebalo, ali ne mislim da on zaista nešto tako misli", rekao je Jandroković.