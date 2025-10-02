Iz Grada poručili: Najnovije vršnjačko nasilje snimljeno je videonadzorom, bit će procesuirani

Zagrebački gradonačelnik u četvrtak je otvorio radove na novoj osnovnoj školi u četvrti Novi Zagreb zapad.

Riječ je o izgradnji OŠ Lanište gdje je Tomislav Tomašević, polaganjem kamena temeljca, obilježio početak radova.

Osnovna škola u Laništu bit će jedna od najvećih škola, ukupne bruto površine od gotovo 8.000 m2, 27 učionica na tri kata, čime će se rasteretiti dio zapadnog dijela Novog Zagreba, posebno Osnovna škola Savski Gaj u koju su do sada većinom išla djeca iz Laništa, naselja s velikom gustoćom stanovništva.

"Škola će imati dvije sportske dvorane, dva košarkaška igrališta, igralište za rukomet i mali nogomet, vježbalište sa spravama, stazu za trčanje, knjižnicu, kabinete, kuhinju, blagovaonicu te sve druge prateće prostorije", rekao je gradonačelnik.

Nova osnovna škola na Laništu Foto: Grad Zagreb

Otvaranjem nove škole na Laništu omogućit će se da škola Savski Gaj pređe na jednosmjensku nastavu.

Tomašević je naglasio kako je upravo izmjena GUP-a omogućila da se prostor u naseljima organizira na koristan način za stanovnike čime je omogućena gradnja novih škola i vrtića u naseljima gdje je to bilo prijeko potrebno.

Očekuje se da će nova škola u Laništu biti gotova za 19 mjeseci, odnosno za školu godinu 2027./2028.

Zdravstveni odgoj

U nastavku je Tomašević odgovarao na pitanje novinara.

O peticiji protiv uvođena Zdravstvenog odgoja koju je pokrenuo Most, Tomašević je rekao su komentari i nekakve projekcije onoga što će biti u Zdravstvenom odgoju krenule i prije nego što je uopće napravljen kurikulum za taj predmet.

Naglasio je da je riječ i neobvezujućoj izvannastavnoj aktivnosti za koju će roditelji za svako dijete odlučiti hoće li ići ili ne.

"Zagreb nije prvi grad koji uvodi Zdravstveni odgoj i ne sjećam se da je u Rijeci bilo ovakvih komentara kad se uvodio Zdravstveni odgoj", rekao je gradonačelnik i naglasio, "Radi se tu i o prevenciji ovisnosti i mentalnom zdravlju, a ne samo o seksualnom odgoju. Kurikulum se još nije počeo izrađivati, imenovano je povjerenstvo i škole će same odabrati žele li to uvesti.

Rekao je i kako su na zadnji izborima dobili podršku građana, a u izbornom programu su naveli uvođenje Zdravstvenog odgoja, što smatra kao dovoljnu podršku građana. Tomašević očekuje da se u školama Zdravstveni odgoj pokrene u školskoj godini 2026./2027.

Vršnjačko nasilje

"Zabrinjavajući je trend kojeg vidimo u posljednje vrijeme i to nas sve kao društvo treba zabrinuti", rekla je zamjenica gradonačelnik Danijela Dolenec, na upit novinara o najnovijem slučaju vršnjačkog nasilja u Trgovačkoj školi.

Dodala je da je Grad Zagreb napravio sve što je u njihovoj moći po pitanju sigurnosti u obrazovnim ustanovama, te da se problem mora cjelokupno rješavati na razini svih institucija.

"Napravili smo jako velike napore za podizanje sigurnosti u školama, uložili smo preko pet milijuna eura u sve aspekte sigurnosti, u zgrade, u brave i u videonadzor", rekla je Dolenec i naglasila kako je upravo ovaj posljednji incident snimljen videonadzorom i sve će biti procesuirano od strane policije.

Dodala je da svo ulaganje grada u sigurnost u školama nije dovoljno. "Ovo je fenomen na koji se mora odgovoriti i efikasnije sa strane policije, što očito sada nije slučaj, kao i druge nadležne institucije kao što je Zavod sa socijalnu skrb, a mi nastavljamo ulagati u programe prevencije vršnjačkog nasilja i to je najviše što mi kao osnivač možemo učiniti.