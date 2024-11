SVI ĆE DOBITI STADION

Tomašević kao Oprah: "Kranjčevićeva novi stadion, Maksimir novi stadion i Sesvete novi stadion!"

Tomislav Tomašević Foto: Lucija Ocko/Cropix

Aktualni sat Gradske skupštine grada Zagreba prošao je u obećanjima o izgradnji stadiona u Kranjčevićevoj do 2026., Maksimira so 2028., a Sesveta do "jednog dana".