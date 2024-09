U Kostelskoj ulici u Zagrebu je jutros oko 5 sati došlo do puknuća vodovodne cijevi. Kako je na svojim stranicama izvijestila Vodoopskrba i odvodnja, dio potrošača u Kostelskoj će zbog puknuća cjevovoda biti bez vode i to do 15 sati, kada bi puknuće trebalo biti sanirano.

Voda je stanovnicima osigurana iz autocisterne.

Index je objavio fotografije ulice pod vodom.

