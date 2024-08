Toksikolog Zdravko Lovrić savjetovao je kako spriječiti tragedije poput one u kojoj su umrla tri muškarca uslijed vjerojatnog trovanja ugljičnim dioksidom.

Objasnio je zašto je suhi led opasan.

"To je zapravo ugljikov dioksid, on je na sobnoj temperaturi plin, a u krutome stanju služi kao rashladni medij. Na visokim temperaturama on isparava, a ugljikov dioksid istiskuje kisik. Ako se u prostoriji razina kisika spusti na manje od 14 posto, čovjek od toga može umrijeti", objasnio je toksikolog.

Rekao je i da se ugljikov dioksid ne može nanjušiti, vidjeti ni okusiti te da ga je teško detektirati, zbog čega je posebno opasan. Savjetovao je kako se ponašati tijekom rukovanja sa suhim ledom te procesa fermentacije.

Savjete stručnjaka pogledajte u videoprilogu.

