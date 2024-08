U Hrvatsku stiže najmoćnije oružje: "Sad smo kupili nešto da vojska ima sposobnost samostalno napraviti duboki udar"

Amerikanci su odobrili prodaju Hrvatskoj, koja nabavlja osam raketnih sustava. Ova borbena tehnologija služi za odvraćanje od bilo kakvih prijetnji.

Uskoro bogatiji za osam samohodnih raketnih sustava, ako se pita ministra obrane, vrlo moćno oružje, najmodernije.



"Oružje koje je bilo potrebno našim oružanim snagama. S našim glavnim strateškim partnerom SAD-om nastavljamo opremati, osnaživati naše oružane snage i pripremati ih za sve moguće buduće eventualne ugroze koje u ovom trenutku na globalnoj razini postoje", rekao je Ivan Anušić.

Nabava koju su odobrili Amerikanci vrijedna je 390 milijuna eura. Nije ni skupo za takvo oružje, govori Ivica Mandić. "Mi niti imamo vremena niti ljudskih resursa posebno hrvatska 4 milijuna pa da ratujemo sa zastarjelim tehnologijama, znači hrvatskoj više treba moderna tehnologija nego Americi ili njemačkoj tehnologiji nadoknaditi općenito nešto što je mali broj ljudi".

Rakete su dometa 70 kilometara, nada se da će Hrvatska nabaviti i one s većim dometom.



"Sad smo kupili nešto za kopnenu vojsku koja ima sposobnost samostalno napraviti duboki udar da bi riješila prijetnje koje bi se mogle pojaviti. Može uništiti masu nečega da vam zapriječi manevar, da uništi zračne baze, da se skrate ratne operacije, a time i razaranja i ljudske žrtve, temeljna svrha odvratiti rat", nadodao je Mandić.

Uz panzer haubice ovo je najmodernije naoružanje kaže, ali žurno treba nabaviti sustav bespilotnih letjelica. Uz samohodne haubice Vlada je najavila i nabavu tenkova. Oporba rezervirana.

"O svima aspektima nabave tog ili bilo kojeg drugog naoružanja raspravljat će odbor za obranu, kad dobijemo prijedlog, obrazloženje, kad dobijemo financijske i političke aspekte onda ćemo odlučiti hoćemo li tu nabavu podržati", rekao je Arsen Bauk.

"Vidimo sami kakva je situacija i u Europi i u našoj bližoj okolini, vidimo da se naoružavaju prema tome moramo se i mi naoružati nadam se da nećemo nikad koristiti da će to biti, ajmo reći, ako neka druga strana koja bi imala pretenzije na naš teritorij da se malo zamisli i uplaši i nadam se da to nećemo nikad koristiti", rekao je Tomislav Josić.

Ovako moćan raketni sustav, poručuju iz MORH-a, imaju još Ukrajina, Rumunjska i Poljska.

Potpisivanje sporazuma s američkom Vladom planiran je do kraja godine. I dok se Anušić hvali velikim poslom, poslije predsjednik provodi na Špancirfestu uz poruku s Pantovčaka da će se o ovome očitovati kad on to odluči.

