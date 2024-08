Uvođenje poreza na nekretnine podijelilo građane, stručnjak tvrdi: "Ovo će biti najveći problem"

Stan u Splitu ili Dubrovniku u sezoni je gotovo nemoguće pronaći. Osim što ih kronično nedostaje, cijene su previsoke.

Posebnu bitku s iznajmljivačima vode studenti koji se moraju iseliti prije završetka ispitnih rokova. Vlada tom problemu pokušava doskočiti novim porezom na nekretnine jer tko će iznajmljivati nekretninu barem 10 mjeseci dugoročno, neće ga plaćati.

"S obzirom da je malo stanova koji se daju u najam automatski vuče i visoke cijene. Recimo, cijena dvosobnog stana je od 600 eura pa čak do 1000. Tako da bi studentima to sigurno odgovaralo, ali mladim obiteljima to nikako ništa ne pomaže jer ste za 10 mjeseci ponovno u traženju stana", rekla je Jasminka Biliskov iz Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u.

Hrvatska je jedina članica Europske unije koja nema poraz na nekretnine u ovakvom obliku.



"Mislim da je ideja dobra i da treba uć u tu priču oporezivanja nekretnina, da treba napravit reda u tom nekretinskom biznisu. Dosta ima stranih investicija koje kupuju u kešu, posebno na Jadranu", smatra Gordan iz Zagreba.



"Treba dobro razmisliti, ne administrativno nešto donijeti pa nek se provodi svugdje. Drugačije Zagreb, ili Zagvozd ili Donji Miholjac, nije jednako, treba naći mjeru", podsjetio je Marko.

U Hrvatskoj ima oko 600 tisuća praznih stanova, za koje se nadaju da će otići u dugoročni najam pa da će zbog veće ponude na tržištu pasti i cijene najma.

"U Splitu ima 13 000 stanova praznih preko zime, no sad će svima njima bit u interesu da te stanove iznajme, ako ne dugoročno onda bar na neko vrijeme jer će porez biti veći ako vam je stan prazan. Dakle, vjerujemo da će se cijene nekretnina stabilizirati i da neće biti tako skupe više", rekla je Barbara Marković iz Udruge iznajmljivača Split

Skeptičan je ipak oko toga ekonomski stručnjak.

"Moguće je, ako bude veća ponuda, ako ljudi odluče da će umjesto platiti porez, staviti te nekretnine na tržište. Tada će vjerojatno biti niža cijena tih nekretnina, ali ja ne vjerujem u to. Ja vjerujem da će se nastaviti rast cijena upravo zato što nema dovoljno stanova na tržištu, a potražnja je velika", upozorio je Damir Novotny.

Porez na nekretnine iznosit će od jednog do 10 eura po četvornom metru i određivat će ga jedinice lokalne uprave. Bez obzira na cijenu, da se neće postići željeni efekt oko dugoročnog najma, smatraju i oni koji s nekretninama rade svakodnevno.

"Podstanarstvo je nama stvarno ogroman problem, jako je malo stanova za dugoročni najam, a potražnja ogromna jer ljudi dolaze raditi u Dubrovnik i žele ostati cijelu godinu. Lokalni ljudi koji su u najmu moraju izaći 1.5.ili 1.6. i tada pogotovo ne mogu naći. A ne vjerujem ni da ćemo natjerati ljude da iznajmljuju dugoročno jer više zarade kratkoročno ako pričamo o Dubrovniku", objasnila je kakvo je stanje na samome jugu Hrvatske Salvica Grkeš, direktorica turističke agencije.

