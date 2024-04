U programima stranaka nema puno toga za mlade: "Ovdje vrijede neka druga pravila"

Što je mladima bitno i koje probleme bi političari trebali riješiti od njih je doznala novinarka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

"Život mladih je super, barem meni trenutno. Pogotovo ovdje u domu. Mislim da to svatko treba iskusiti. Međutim, realan život i nešto što nam nosi budućnost je pomalo zabrinjavajuće. Brine me, također, hoću li nakon fakulteta naći posao i hoće li plaća biti dovoljna za život jer stvarno cijene su visoke", rekla je studentica Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta Dorotea.

U Hrvatskoj je teško naći posao koji ti omoguće kvalitetan život - s time se uglavnom ili u potpunosti slaže više od 77 % maturanata. Pokazalo je to istraživanje Instituta za društvena istraživanja. I to nije sve, gotovo 69% njih se uglavnom ili u potpunosti slaže s time da je za naći prvi posao u Hrvatskoj potrebna veza.

"Ja sam sanitarni inženjer i ja kad završim ja moram imati vezu da bi se zaposlila tipa na zavodu. Teško je upasti. Mislim, jesmo kao smjer traženi, ali mislim da svatko ima nekog svoga tko ih preporučuje", smatra studentica sanitarnog inženjerstva Sara.

"Teško je naći uopće nešto kad svi traže neko iskustvo. Prijaviš se za posao, traže 5-6 godina ili manje, 2-3 godine, a mi smo tek s faksa. Tako da je jako teško doći negdje na prvu sam. Lakše je normalno kad se ima veza, ali da je nužno potrebna, smatram da nije toliko", kaže Iva, studentica Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

"Ovo su važne stvari. O njima bi trebali imati širu društvenu raspravu, a političari bi trebali pokazati određenu zrelost i mudrost da te probleme adresiraju, a ne da ih samo stave ispod tepiha i da se zaboravi do idućih izbora", smatra Boris Jokić iz Instituta za društvena istraživanja.

Studentskih poslova ima, ali satnice, kažu studenti, nisu bog zna što.

Minimalna satnica je 5 eura i 25 centi. A prema istraživanju Mreže mladih, čak 40% poslova je početkom godine bilo za najnižu satnicu.

"Trenutno tražim posao i ne mogu uz faks raditi i eto taj posao mi je trenutno najveći problem šta moram pitati svoje, a ne želim, želim biti samostalna", objasnila je Sara i dodala da je teško naći dobro plaćen posao.

Mlad čovjek treba i izaći, zabaviti se tu i tamo. Ali i to diktira novac.



"Okupi se kod nekog doma pa se tamo družimo, pa onda malo izađemo van. Ali sad za neke velike klubove i trošenja puno novaca....Iskreno, duša bi me bolila da trošim novce na to s obzirom da moji to plaćaju. Tako da, eto", ispričala je Iva.

Mlade posebno brinu cijene stanova. Kod najma teško da možete proći ispod 500 eura. A što se kupnje tiče, e to mnogi od njih mogu samo sanjati.

"Jako je skup najam, tako da je to opcija sad kad završim faks ili cimer ili nešto tako. Jako je teško biti sam. Eventualno neka garsonjera. Ali uz prvi posao i prvu plaću i sve što slijedi, kupiti auto, teško", smatra studentica sestrinstva Marta.

"Njima mjere poputi APN-a, sufinanciranje kredita ne znači puno. Koja banka će vam dati kredit ako imate ugovor na godinu dana ili ako imate ugovor za minimalnu plaću. Niti jedna banka to neće pristati i s druge strane onda ništa ne znači sufinanciranje", objasnio je Josip Miličević iz Mreže mladih Hrvatske.

Sve ovo neke je njihove prijatelje natjeralo da odu u inozemstvo.

"Najveći razlog za takvu njihovu želju za odlaskom iz RH je sigurno to da smatraju da u ovoj zemlji vladaju neka druga pravila. Ne pravila toga da onoliko koliko znaš, možeš, vrijediš je ono što će ti omogućiti kasnije napredovanje u životu. Ovdje vrijede neka pravila koja se tiču toga koga znaš, tko ti je otac, majka, ujak, tetka, tko ti je u političkoj stanci. Dok je to tako, ne treba čuditi da mladi vide budućnost na nekim drugim prostorima", smatra Jokić.

Među njima je bio i Pavao. Otišao je u Dublin. Prvi posao je našao u roku keks. I brzo napredovao.

"Jako je lakše u Irskoj doći na granicu gdje se ne moraš brinut za novac i za prihode. Pošto plaća dolazi svakog petka u tjednu ili u najgorem slučaju svakog drugog tjedna. Jednostavno uvijek nekako ima novaca na računu pa su ta egzistencijska pitanja malo manja", objasnio je Pavao Lerotić iz Zagreba.

"U Irskoj s dvije plaće trebalo bi nekih 7 do 9 godina da se dođe do situacije za kupiti kuću koje se kreću od 750.000 eura nadalje za Dublin, dok u Zagrebu s ovom situacijom kakva je, na dvije plaće djevojka i ja još uvijek možemo priušti garsonjeru, neki studio, dok se brinem ako kupim tako nešto i ako djeca uđu u priču trebalo bi kupiti novi stan, a iz ove pozicije jednostavno nemamo prihode za njega", dodao je Lerotić.

Ovaj mladi profesor svoju budućnost vidi u Lijepoj našoj. Trudi se i radi. I njega i njegove vršnjake živcira to što se često priča o prošlosti.



"Dosta se priča o prošlosti, ali po meni povijest se mora znati, ali moramo gledati u budućnost", rekao je Marko, profesor u Elektrostrojarskoj školi.

"Većina stranaka nema mlade kao posebnu kategoriju u svojim programima. Imaju umirovljenike, imaju gospodarstvo, imaju zdravstvo. Rijetko koja stranka ima mlade kao zasebnu temu. Mladi se jednostavno ne mogu prepoznati u većini programa stranaka", objasnio je Josip Miličević.

Kad se podvuče crta, mladima su najvažnija pitanja, zapošljavanje, stanovanje i kvalitetno obrazovanje.

"Mislim da bi hrana u menzi mogla biti bolja, da bi moglo biti više domova. Da bi mogle biti karte za vlakove jeftinije. Neke županije to nude, ali mislim da bi sve to moglo biti još bolje na nekoj razini", za Dnevnik Nove TV je rekla studentica Ivana.

Nakon svega ovoga i nije fer reći da mlade politika uopće ne zanima.

Imaju oni što za reći, samo ih se treba - čuti.

