Tko prijeti smrću potpredsjedniku Sabora Ivanu Penavi? "Ovu prijetnju treba shvatiti ozbiljno"

Prijetnje smrću stigle su predsjedniku Domovinskog pokreta Ivanu Penavi, i to putem društvenih mreža, nakon što je najavio odlazak na promociju knjige "Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji".

Ispod njegove objave na Facebooku osvanula je poruka prijetećeg sadržaja: "J…o ti majku gde te god vidimo samo polako. Metak u čelo ti je spreman".

Penava kaže kako su prijetnje bile napisane na ćirilici te da je slučaj odmah prijavio saborskoj straži, koja je potom obavijestila policiju.

"Došle su prijetnje smrću pisane na ćirilici, vidjet ćemo od kojih aktera. Moram pohvaliti sigurnosne službe koje uvijek otkriju od kuda prijetnje dolaze", izjavio je Penava.

Prijetnje smrću Penavi Foto: DNEVNIK.hr

Dodao je i kako je profil s kojeg je poruka poslana ubrzo ugašen.

"Osoba je vrlo brzo očito napustila profil s kojeg je to poslano. To su obično takvi heroji, takve junačine, ali govori dovoljno o tom strahu i razmjerima zločina koji trebaju ostati utišani i prikriveni", poručio je.

Stručnjak za sigurnost Tonči Prodan ističe da se ovakve prijetnje moraju shvatiti ozbiljno.

"Ova prijetnja po svom sadržaju – ‘čeka te metak u čelo’ – ostavlja dubok trag i naravno da tu prijetnju treba shvatiti ozbiljno. Policija će istraživati ovo djelo i nastojati doći do počinitelja", rekao je Prodan.

Prijetnje političarima, nažalost, nisu rijetkost. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručuje da su uvrede i prijetnje postale dio političke svakodnevice, no država mora reagirati kada je riječ o stvarnim opasnostima.

I premijeru su u više navrata stizale prijetnje – putem telefona, društvenih mreža, pa čak i pismom. U nekoliko slučajeva intervenirala je i policija, a pojedini počinitelji završili su na sudu.

Penava ističe da mu ovo nije prvi put da prima prijetnje te da su se slične situacije događale i ranije.

