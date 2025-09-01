Tko sve ima pravo na besplatne školske udžbenike i kako to pravo ostvariti?

U Hrvatskoj pravo na besplatne udžbenike imaju različite skupine učenika, a kriteriji se razlikuju ovisno o razini obrazovanja te lokalnim odlukama gradova i županija.
Svi učenici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj imaju pravo na besplatne udžbenike. Njihovu nabavu u cijelosti financira država, a škole ih dodjeljuju učenicima na početku nastavne godine. Ovo se pravo odnosi na sve obvezne i izborne predmete.
Za srednjoškolce situacija je složenija – ne postoji univerzalno državno pravo, ali određene skupine i lokalne zajednice osiguravaju besplatne ili sufinancirane udžbenike.
Pravo na besplatne obvezne udžbenike ostvarujete ako ste:
Pravo na besplatne obvezne udžbenike ostvaruje se ako to pravo osoba ne ostvaruj po drugim propisima i ako su redoviti prihodi po članu vašeg kućanstva manji od 264,86 EUR, odnosno manji od iznosa cenzusa (60 posto proračunske osnovice).
Visina prihoda nije bitna za
- dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja (neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja)
- dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja (neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja)
- dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja
i ako zahtjev za ostvarivanje prava podnesete u propisanom roku uz ispunjavanje ostalih propisanih uvjeta
Mnoge jedinice lokalne samouprave osiguravaju besplatne udžbenike ili financijsku pomoć srednjoškolcima:
Grad Zagreb pokriva udžbenike i obrazovne materijale za sve:
- učenike srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb (57 srednjih škola: 20 gimnazija, 35 strukovnih škola, 1 umjetničke škole - Škole primijenjene umjetnosti i dizajna te 1 ustanove za učenike s teškoćama u razvoju),
- učenike privatnih srednjih škola (20 ustanova) koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba,
- učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi (3 ustanove),
- učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a pohađaju školu izvan Grada Zagreba, a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće)
- učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji pohađaju programe srednjih škola koji se ne provode u srednjim školama na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027.;
- učenike s prebivalištem na području Grada Zagreba koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja i upisani u srednje škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027.
Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija od ove godine financiraju udžbenike za sve srednjoškolce. Udžbenici će se financirati kroz izravnu uplatu koja će omogućiti i nadoknadu roditeljima koji su udžbenike već kupili. Time se osigurava jednaka potpora svim učenicima i njihovim obiteljima, navode iz grada Splita.
Svakom roditelju i skrbniku će na tekući račun sjesti jednokratni iznos od 200 eura, a sve formalnosti oko toga će se rješavati u srednjoj školi koju njihova djeca pohađaju.
Uz to, roditelji će potpisati i privolu kako udžbenike moraju vratiti nakon korištenja. Roditelji koji su izdvojili više, vratit će udžbenike u vrijednosti od 200 eura.
Grad Samobor osigurava jednokratnu naknadu od 200 eura po učeniku s prebivalištem u gradu – zahtjevi se podnose između 25. kolovoza i 22. rujna 2025., a isplata ide putem Fine.
Grad Dubrovnik sufinancira udžbenike za učenike srednjih škola. Pravo na subvenciju ostvaruju djeca koja potječu iz obitelji s troje i više djece te djeca čije obitelji ostvaruju pravo na dječji doplatak, uz uvjet prebivališta na području Grada Dubrovnika.
Grad Pakrac omogućuje besplatne udžbenike za gimnazijalce i ostale u srednjim školama.
Grad Velika Gorica isplaćuje svim srednjoškolcima s prebivalištem na njegovom području jednokratnu novčanu pomoć od 120 eura namijenjenu za nabavku udžbenika i drugih obrazovnih materijala. To vrijedi bez obzira na to u kojoj školi učenik pohađa nastavu. Zahtjev mogu podnijeti srednjoškolci sami (ako su punoljetni) ili roditelji/skrbnici za malodobne učenike.