Tko sve ima pravo na besplatne školske udžbenike i kako to pravo ostvariti?

U Hrvatskoj pravo na besplatne udžbenike imaju različite skupine učenika, a kriteriji se razlikuju ovisno o razini obrazovanja te lokalnim odlukama gradova i županija.

Svi učenici osnovnih škola u Republici Hrvatskoj imaju pravo na besplatne udžbenike. Njihovu nabavu u cijelosti financira država, a škole ih dodjeljuju učenicima na početku nastavne godine. Ovo se pravo odnosi na sve obvezne i izborne predmete.

Za srednjoškolce situacija je složenija – ne postoji univerzalno državno pravo, ali određene skupine i lokalne zajednice osiguravaju besplatne ili sufinancirane udžbenike.

Pravo na besplatne obvezne udžbenike ostvarujete ako ste:

dijete smrtno stradaloga ili dijete nestalog hrvatskog branitelja

dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida (HRVI)

dijete hrvatskog branitelja

dijete hrvatskog branitelja koji je u obrani suvereniteta RH sudjelovao najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

Ilustracija Foto: Getty Images

Pravo na besplatne obvezne udžbenike ostvaruje se ako to pravo osoba ne ostvaruj po drugim propisima i ako su redoviti prihodi po članu vašeg kućanstva manji od 264,86 EUR, odnosno manji od iznosa cenzusa (60 posto proračunske osnovice).

Visina prihoda nije bitna za

dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja (neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja)

dijete nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja (neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja)

dijete umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja

i ako zahtjev za ostvarivanje prava podnesete u propisanom roku uz ispunjavanje ostalih propisanih uvjeta

Mnoge jedinice lokalne samouprave osiguravaju besplatne udžbenike ili financijsku pomoć srednjoškolcima:

Grad Zagreb pokriva udžbenike i obrazovne materijale za sve:

učenike srednjih škola kojima je osnivač Grad Zagreb (57 srednjih škola: 20 gimnazija, 35 strukovnih škola, 1 umjetničke škole - Škole primijenjene umjetnosti i dizajna te 1 ustanove za učenike s teškoćama u razvoju),

učenike privatnih srednjih škola (20 ustanova) koje organiziraju odgojno-obrazovni rad na području Grada Zagreba,

učenike ustanova u sustavu socijalne skrbi (3 ustanove),

učenike srednjih škola koji imaju prebivalište na području Grada Zagreba, a pohađaju školu izvan Grada Zagreba, a koja se nalazi u sastavu gradova i općina koji čine Urbanu aglomeraciju Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (gradovi Donja Stubica, Dugo Selo, Jastrebarsko, Oroslavje, Samobor, Sveta Nedelja, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Zabok i Zaprešić te općine Bistra, Brckovljani, Brdovec, Dubravica, Gornja Stubica, Jakovlje, Klinča Sela, Kravarsko, Luka, Marija Bistrica, Marija Gorica, Orle, Pisarovina, Pokupsko, Pušća, Rugvica, Stubičke Toplice, Stupnik i Veliko Trgovišće)

učenike s prebivalištem u Gradu Zagrebu koji pohađaju programe srednjih škola koji se ne provode u srednjim školama na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027.;

učenike s prebivalištem na području Grada Zagreba koji su privremeno smješteni u udomiteljskoj obitelji ili kod drugog pružatelja socijalne usluge smještaja i upisani u srednje škole koje se ne nalaze na području Urbane aglomeracije Zagreb za financijsko razdoblje 2021. - 2027.

Grad Split i Splitsko-dalmatinska županija od ove godine financiraju udžbenike za sve srednjoškolce. Udžbenici će se financirati kroz izravnu uplatu koja će omogućiti i nadoknadu roditeljima koji su udžbenike već kupili. Time se osigurava jednaka potpora svim učenicima i njihovim obiteljima, navode iz grada Splita.

Svakom roditelju i skrbniku će na tekući račun sjesti jednokratni iznos od 200 eura, a sve formalnosti oko toga će se rješavati u srednjoj školi koju njihova djeca pohađaju.

Uz to, roditelji će potpisati i privolu kako udžbenike moraju vratiti nakon korištenja. Roditelji koji su izdvojili više, vratit će udžbenike u vrijednosti od 200 eura.

Grad Samobor osigurava jednokratnu naknadu od 200 eura po učeniku s prebivalištem u gradu – zahtjevi se podnose između 25. kolovoza i 22. rujna 2025., a isplata ide putem Fine.

Grad Dubrovnik sufinancira udžbenike za učenike srednjih škola. Pravo na subvenciju ostvaruju djeca koja potječu iz obitelji s troje i više djece te djeca čije obitelji ostvaruju pravo na dječji doplatak, uz uvjet prebivališta na području Grada Dubrovnika.

Grad Pakrac omogućuje besplatne udžbenike za gimnazijalce i ostale u srednjim školama.

Grad Velika Gorica isplaćuje svim srednjoškolcima s prebivalištem na njegovom području jednokratnu novčanu pomoć od 120 eura namijenjenu za nabavku udžbenika i drugih obrazovnih materijala. To vrijedi bez obzira na to u kojoj školi učenik pohađa nastavu. Zahtjev mogu podnijeti srednjoškolci sami (ako su punoljetni) ili roditelji/skrbnici za malodobne učenike.