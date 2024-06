Dnevnik Nove TV doznaje tko sve želi kupiti najveću hrvatsku poljoprivrednu tvrtku, jedna stvar posebno brine Baranjce

Vlasnici Fortenove su prelomili. Nakon što je iz portfelja grupe prodan Ledo, sada je na red došao kompletan poljoprivredni biznis. Time se Fortenova nada, po procjenama, namaknuti između 300 i 350 milijuna eura. Ističu da su u proteklih 10 godina upravo u ovu poljoprivrednu proizvodnju uložili značajna sredstva. Priču donosi Matea Drmić.

U cijeloj Baranji s velikim interesom prate kome će najveća hrvatska poljoprivredna tvrtka pripasti.

"Nama je glavni interes zadržati radna mjesta, i jednostavno, razvoj Belja je razvoj Baranje i grada Belog Manastira, to je jasno kao dan", rekao je gradonačelnik Belog Manastira Tomislav Rob.



Poljoprivrednike iz tog kraja zanima hoće li 33.000 hektara državnog zemljišta koje Belje ima u dugogodišnjem zakupu i ovaj put automatizmom pripasti novom vlasniku. No boje se da će to biti tako.

"To je trebalo prije godinu ili dvije dana napraviti, pitat malo javno mnijenje koliko bi tko mogao obrađivati i to dati u zakup ili koncesiju poljoprivrednicima, onda bi svi bili zadovoljni", kaže vinogradar Lajoš Kolar.



Iz Ministarstva poljoprivrede ističu da se prodajom tvrtki u sastavu Fortenova grupe ne prodaje i zemljište u vlasništvu države.



"Poljoprivredna zemljišta se koriste putem dugogodišnjih koncesija, zakupa ili privremenih ugovora. Naš je prioritet štititi nacionalne interese prije svega te nastojati potaknuti i unaprijediti hrvatsku poljoprivrednu proizvodnju na svim razinama", priopćili su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Lokalni poljoprivrednici, ali i lokalna vlast i od novog vlasnika očekuju nastavak suradnje.

"Bojim se da tu ne igramo veliku ulogu, jedino ako se radi o nekoj kooperaciji budućoj da bude korektna kooperacija, da budu korektni odnosi oko cijene, otkupa, onda bi i mi bili zadovoljni", kaže Kolar.

"Svatko tko je zainteresiran investirati sigurno bi bio onaj tko je nama najprihvatljiviji, nama i svim Baranjcima"; dodao je Tomislav Rob.

Baranjci su za budućeg vlasnika jednoglasni.



"Po mom mišljenju domaći. Naši ljudi. Zašto? Naši su naši. Domaće je domaće", kaže Ivica.

Iz Fortenove ističu da će osim plaćanja fer cijene prednost imati onaj kupac koji će tradiciju poljoprivredne proizvodnje u Slavoniji nastaviti.

