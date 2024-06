VIDEO Uzbuna u turističkom raju, ljudi su vrištali i nastala je panika: "Pogledala sam i vidjela peraju"

Morski pas dug više od dva metra snimljen je u subotu oko 17 sati kako pliva prema obali Gran Canarije, a na snimci su se čuli turisti i lokalno stanovništvo kako vrište od straha. Ubrzo nakon što je otkriven morski pas, policija je zatvorila plažu Melenara na istočnoj obali otoka, a na njoj je zavijorila crvena zastava.

Na snimkama s plaže vide se mladi kako trče kako bi se spasili dok morski pas pliva prema obali, a onda se u posljednjem trenutku vraća dalje od plaže. Na videu je i muškarac koji u naručju drži dijete i promatra što se događa.

❗🦈🇪🇦 - Melenara Beach in Gran Canaria, Spain was temporarily closed after a seven-foot hammerhead shark was spotted near the coast, causing panic among beachgoers.



The shark, identified as a hammerhead, is known to grow up to 20 feet in length and weigh up to 1,000 pounds,… pic.twitter.com/BEv2qPt1Az