VIDEO Policija je upucala muškarca u blizini navijačke zone u Hamburgu, prijetio je prolaznicima

Hamburška policija ustrijelila je muškarca naoružanog krampom i Molotovljevim koktelom u blizini navijačke zone u St. Pauliju, međutim ovaj incident se ne povezuje s Europskim prvenstvom u Njemačkoj.

Policajci su muškarca, koji je imao i zapaljivu napravu, upucali u nogu nakon čega je onesposobljen i prevezen u bolnicu. Njemački mediji navode kako je muškarac izašao iz jednog bara, u ruci je imao neku vrstu pijuka, te molotovljev koktel. Prijetio je prolaznicima i policiji koja ga je prvo zamolila da odloži alat. Potom su ga pokušali zaustaviti suzavcem, a zatim su i zapucali.

"Napadač je ozlijeđen i trenutno mu se pruža liječnička pomoć.," objavila je policija.

Incident se dogodio nedaleko od područja kojim je prolazio horteo od oko 40.000 Nizozemaca. Naime, "Oranje" u Hamburgu danas očekuje utakmica protiv Poljske.

"Incident se dogodio nakon prolaza navijača, a prema našim saznanjima, nema veze s nogometom," dodala je policija.

U Hamburgu će u srijedu snage odmjeriti Hrvatska i Albanija u susretu 2. kola B skupine EURO-a i u gradu se ponovo očekuje dolazak tisuća hrvatskih, ali i albanskih navijača.

