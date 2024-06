Tijelo nestalog čovjeka 13 godina bilo u hladnjači na Šalati: "Čudno je da to nitko nije odradio. Trebali su uzeti uzorke od obitelji i usporediti"

Da je tijelo Seada Kukuruzovića u hladnjači na Šalati otkriveno je zahvaljujući europskom projektu formiranja kartoteke nestalih osoba na području država članica. Policija je nazvala Seadovu obitelj i pitala žele li ga uvesti u tu evidenciju. Dva mjeseca kasnije otkriveno je da se tijelo cijelo vrijeme nalazi u hladnjači Zavoda za sudsku medicinu na Šalati. Obitelj je sad napokon ukopala njegove ostatke, a kriminalist Željko Cvrtila za 24sata kaže kako je ovo čudan slučaj pun propusta.

"To vam je suradnja između policije i sudske medicine. Kad se pronađe N.N. (Netko Nepoznat) tijelo, onda se ide na identifikaciju. Da bi se moglo identificirati, policija u svojim bazama podataka traži sve osobe čiji je nestanak prijavljen. Sukladno tome se daju podaci sudskoj medicini da pokuša izvršiti identifikaciju tijela. To mogu biti otisci ako se mogu napraviti, ako tijelo nije raspadnuto. To mogu biti zubala, kod zubara se izvade kartoni da se odradi identifikacija i može biti DNK. Prije 13 godina DNK je bio daleko funkcionalan i čudno je da to nitko nije odradio. Trebali su uzeti uzorke od obitelji i usporediti. To je čudno, tu u svakom slučaju postoje propusti, sad, tko je točno propustio i nije to odradio, to treba vidjeti", kazao je kriminalist za 24sata i dodao kako je čudno i što su tijelo tako dugo čuvali u hladnjači.

