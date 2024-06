Mahnit pohod u Njemačkoj: Upucao trudnu suprugu u glavu, ranio još tri osobe i pobjegao

U subotu u njemačkom gradu Hagenu muškarac je propucao ženu u glavu.

Prema dostupnim informacijama, radi se o 34-godišnjem Mehmetu Ö koji je vlastitoj trudnoj supruzi pucao u glavu u stanu u kojem žive zajedno. Žena je prevezena u bolnicu te joj se liječnici bore za život.

Muškarac je nakon što je pucao u svoju suprugu pobjegao s mjesta nesreće na sedmi kat zgrade u kojoj žive te tamo ispalio još hitaca, no nitko nije ozlijeđen.

Potom se automobilom odvezao do frizrskog salona udaljenog dva kilometra te hicima ranio još tri osobe, prenosi Feniks.

#BREAKING – #Germany: Shooting in #Hagen: The crime scene and the surrounding area in the #Eilpe district are cordoned off. The press spokesman speaks of a "dynamic" situation, after several people have been shot by "perpetrators" in two different locations. pic.twitter.com/lvB80VLp5Y