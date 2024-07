Majka djevojčice zgrožena krađom: "Ne mogu vjerovati da postoji netko takav..."

U centru Splita tijekom vikenda iz ulaza u zgradu ukradena su invalidska kolica rađena po mjeri za 13-godišnju djevojčicu. Njezina majka Neda Milina Paić krađu je odmah prijavila policiji i objavila na svojem profilu na Facebooku.

"Ne mogu vjerovati da postoji netko tko bi stvarno to napravio. Vidi se da nisu dobro promislili da nekome ta kolica trebaju za život i kretanje", rekla je Milina Paić.

Za DNEVNIK.hr potvrdila je da su joj se u međuvremenu javili brojni ljudi sa željom da njezinoj djevojčici doniraju kolica ili novac za kupovinu novih.

Pročitajte i ovo dovršen očevid Uhićen muškarac koji je podmetnuo više požara u Dalmaciji

Zahvalila se i rekla kako se radi o specifičnim kolicima vrijednima nekoliko tisuća eura kojima njezina kći može upravljati sama. Za razliku od njih, u klasičnim školskim kolicima treba je gurati netko drugi. Objasnila je i da se njezina kći trudi biti aktivnija te da ne koristi kolica kod kuće, nego samo kada se kreće vani.

"Odmah nakon što sam primijetila da ih nema, otišla sam na HZZO po privremena školska kolica, ali mi se danas javila i majka dječaka koji je nedavno dobio nova kolica i ponudila njegova stara - također aktivna", objasnila je Milina Paić.

Inače se aktivna kolica moraju naručivati preko HZZO-a iz tvornice u Italiji koja trenutačno ne radi zbog ljetne sezone.

Nestala invalidska kolica Foto: Facebook / Screnshoot

"Ovo je znak da ima Boga. Koristit će ta kolica dok ne uspijemo dobiti nova", rekla je Milina Paić.

Pročitajte i ovo Bliže se izbori Jandroković odgovorio na Milanovićeve izjave o Plenkoviću: "Kandidat se ne određuje prema tome što je fora"

Čitatelj je Dalmaciji Danas javio kako misli da je pronašao izgubljena kolica, no ispostavilo se da to nisu ta kolica.

"Preko slike sam odmah shvatila da to nisu njezina kolica. Znam prepoznati razne vrste kolica. Otišla sam i onamo da provjerim, ali to nije to", rekla je Milina Paić.