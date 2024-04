Tihomir Cipek o zadnjim danima kampanje: "Nije bitna melodija, bitno je da imate gromki početak. Milanović je dobio gromki kraj, ali to nije odjeknulo"

Profesor zagrebačkog Fakulteta političkih znanosti Tihomir Cipek je u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Sabinom Tandarom Knezović komentirao izjavu predsjednika Zorana Milanovića u kojoj je, između ostalog, građane pozvao da na parlamentarnim izborima glasaju za bilo koga osim za HDZ.

"Naravno da je to sporno, sporna je cijela priča od početka. Ja bih rekao da to stil Franka Sinatre koji je jednom izjavio: 'Nije važna melodija, važno je da imate gromki početak.' Kampanja je počela gromkim početkom – izjavom predsjednika Milanovića da je kandidat za premijera – i on je odjeknuo", objasnio je Cipek.

"Ovo je sad pokušaj da se napravi gromki kraj kampanje. On je bio gromki, ali nije odjeknuo jer su ljudi navikli na taj tip izjava. Jasno je da se radi o miješanju u kampanju i da pomaže opoziciji", dodao je.

Tandara Knezović ga je pitala i o odluci predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da ne pristane na debatu s predsjednikom SDP-a Peđom Grbinom na Novoj TV.

"Mislim da treba razgovarati. Bit političkog procesa je da se razgovara, komunicira i prenesu teme. Zato kampanja i postoji: da se jasna poruka i tema poveže s osobom koja tu temu iznosi i to je bila prilika da tu poruku iznese pa da i, ako hoćete, pokaže koliko je u tom verbalnom smislu kvalitetan", rekao je.

Plenković je u pravu, smatra Cipek, kada kaže da mu Grbin nije al pari.

"Osnovna ideja ove kampanje je da pravo ne može protiv političkog. Vidjeli smo s istupom predsjednika Republike da je kompletna pravna priča izbrisana. Prvo su se ljudi uzbudili, a poslije su to prihvatili kao samorazumljivo", ustvrdio je.

O pozdravu Krstičevića s crkvenog oltara

Cipek se i osvrnuo na slučaj u Stobreču, gdje je dio vjernika u nedjelju ostao šokiran nakon što im se na kraju jutarnje mise s oltara obratio Damir Krstičević, bivši ministar obrane i kandidat HDZ-a u 10. izbornoj jedinici.

"Crkva ima svoju vjeru, stavove i vrijednosti, a politika je stvar života i te vrijednosti ne možete odvojiti od života. Dakle, taj stav je uvijek posredno vezan s politikom, ali ovako neposredno zvati nekoga nije dobro ni za osobu koja se odazvala ni za Crkvu", rekao je.

Komentirao je i rezultate predizbornog istraživanja Dnevnika Nove TV te napomenuo je da su se ovakve ankete dosad pokazivale relativno pouzdanima.

"Izborni proces traje dok se ne formira Vlada i tu će biti neizvjesno. Bit će neizvjesno dok ćemo čekati da se završi proces pregovaranja i sastavi Vlada. Tu su moguće najnevjerojatnije kombinacije", napomenuo je.

"Svi su rekli da nikako neće s HDZ-om, a netko će, ako HDZ bude pobjednik na izborima, ipak morati. Dakle, taj proces pregovaranja će biti težak", pojasnio je.

Na kraju razgovora Cipek je komentirao tvrdnje nekih građana da nemaju za koga glasati.

"Imate jako puno stranaka, a bit kampanje je da se motivira ljude da izađu na izbore. Veliko je pitanje što se tu dogodilo jer je kravica pojela kampanju u mnogim segmentima. Kad pogledate, na političkom spektru imate sve, od najčišćih stranka prava od vrlo lijevih stranaka. Svatko može naći nešto za sebe, a bitno je naći motiv" , zaključio je.

