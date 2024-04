Milanović opleo po Plenkoviću: "On je manijak, kum kriminala u Hrvatskoj"

Predsjednik Republike Zoran Milanović u ponedjeljak je u posjetu Koprivnici. Tamo se sastao s gradonačelnikom Mišelom Jakšićem i zamjenicom gradonačelnika Ksenijom Ostriž. Nakon toga obilazi proizvodni pogon tvornice Hartmann papirna ambalaža d.o.o..

Očekuje se da će se predsjednik Zoran Milanović tijekom posjeta Koprivnici obratiti medijima vezano uz najnovije političke aktualnosti, iako se ranije jutros već oglasio na svojoj društvenoj mreži. Tada je komentirao audiosnimke na kojima premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković negativno govori o hrvatskim medijima.

"Gdje god HDZ nije na vlasti, ljudi doživljavaju maćehinski odnos. Onda Plenković u svojim polurasističkim ispadima dijeli Hrvatsku na dinarsku, panonsku i tako... Ja se osjećam doma i ovdje i u Imotskom", rekao je Milanović.

U nastavku je komentirao kampanju za parlamentarne izbore, koji će se održati u srijedu.

"Ustavni sud je lupio jedan ustavni udar i zaprijetio SDP-u i partnerima da se moraju ponašati protivno svim zakonima logike i Ustava i zato kampanja nije uobičajena", rekao je Milanović, pa dodao: "Ja jesam kandidat, ali kao da nisam, a jesam. To donekle otežava, ali vjerujem da će Hrvatska izabrati ispravno, a to je sve samo ne HDZ."

Pročitajte i ovo PARLAMENTARNI IZBORI Grmoja podnio prijavu DORH-u zbog malverzacija u Fortenovi

Audiosnimke

"Interesantno je da je to rekao šačici svojih komesara, a nisam primijetio da itko ima problema s tim što je rekao. Svi su oni isti. On govori ono što ljudi žele čuti. Ono što je rekao, to on misli, samo ga je sada, kako je rekao, netko - ne sabotirao, nego je to diverzija. Kao da je došao iz Moskve, antirevolucija, antipartijski elementi, ono - netko ga je snimio zato što mu želi napakostiti. Kad se Plenković nađe sam, kao trupac na sprudu, taj će mu doći i tim 'dokazom' će mu reći da je sve otjerao od sebe. On je to davno napravio. Ta vrsta divljanja i potpunog suludog ponašanja gdje čovjek ne vidi niti jedan problem u svom ponašanju", rekao je Milanović o Plenkoviću te dodao da je on "kum kriminala u Hrvatskoj" i nazvao ga "herojskim zecom".

Društvo treba zaokret, istaknuo je predsjednik, i osvrnuo se na lex AP, ali i na novoizabranog šefa DORH-a Ivana Turudića.

"Index radi po svom. N1 radi po svom. Zajedničko tim medijima je da nisu korumpirani i ne dobivaju novac od Vlade i vide kakav problem HDZ za Hrvatsku predstavlja. I sad on koji je zadnji došao u HDZ sada diše i predstavlja se kao da je osnivač HDZ-a, kao da je Joža Manolić. On je dolutanac koji je došao nakon što je vagao gdje je veća šansa i tako došao u HDZ", komentirao je Milanović i nazvao Plenkovića manijakom.

Pročitajte i ovo Zadnji dan kampanje Plenković vrlo ležerno komentirao snimke na kojima vrijeđa DP i Most: Na jedno je zamalo umro od smijeha

Nakon toga, Milanović je odbacio navode iz audiosnimki da su N1, a posebno Index "na njegovoj strani".

"Problem su ti mediji. Na N1 izlazi svašta, po meni vrlo često i bez jasnih uredničkih kriterija, ali ih ne možeš optužiti da ih netko kuba lovom. Ovi koje vodi ovaj pop, Hanger medija su nafutrani lovom koju HZD izvlači iz fondova i državnog proračuna. Imali ste prije dva dana nekakvu konferenciju zavičajnog ekonomskog kluba u režiji Večernjeg lista. Koliko su dobili novca od Vlade za tu glupariju koja neće ni lipu u Hrvatsku donijeti. Uvijek slijedite trag prljavog novca, a to je HDZ", rekao je i dodao da zasigurno nezavisni medij u Hrvatskoj nije HDT

"Cijela obitelj radi na Jutelu kao kombinat, svi rade za Plenkovića. Tata radi putopisne reportaže, mama je urednica na Jutelu, Jutel bata je tvoj prvi savjetnik. Vjerojatno mu je taj klinac savjetovao da kaže da je ovo diverzija", komentirao Milanović .

"Sad ga je netko od njegovih prikazao, ne zato što mu smeta, to je zato što mu radi o glavi. Sutra će taj netko reći Plenkoviću da je bahatim ponašanjem otjerao sve. HDZ funkcionira po principu kartela, samo nema podmetnutih bombi i ubojstava. To je super", dodao je i rekao da je dokaza previše: "Ako hoda kao patka, ako se glasa kao patka, ako kvače kao patka, onda je patka".

Pročitajte i ovo analitičari o tajnim snimkama Jesu li ove snimke početak rušenja Plenkovića? "Na izmaku su snaga i živaca, ali ovo je dobro za sve nas"

Da je Plenković imao čvrst stav, kaže, Plenkovića se ne bi ni spominjalo za visoke funkcije u EU.

"On je kandidat u nekim kretenskim člancima, neka ga voda nosi s maskom za ronjenje i bocom i neka ide u EU. On krade, konfrotira se s europskim komisijama, wow, on nam je kandidat iz Hrvatske", komentirao je.

U nastavku se osvrnuo na rat u Ukrajini i Palestini.

"Ti se želiš dopasti pa u Vijeću Europe, pa bez dogpovora s predsjednikom, glasaš protiv rezolucije o primirju", rekao je Milanović i rekao da je to rušenje ustavnog poretka RH.

"Što se tiče njemačkih političara, već dvije godine vam objašanjavam da je to visoko ideološki motivirana politika. U BiH je iznimno važno tko je Srbin, Hrvat i Bošnjak i ti to želiš ugasiti, to je tvoja zelena agenda. Pa nisu Hrvati i Srbi nacija od jučer", kazao je Milanović i dodao da su Hrvate u BiH dosad predstavljali ljudi koji nisu radili u njihovom interesu i dodao: "Pozdrav Berlinu. Nek se oni idu boriti u Ukrajinu i neka tamo šalju svoju djecu".

"Neka Francuzi ponovno krenu na Moskvu. Dobro će se provesti. Meni je neugodno gledati koliko smo kao Europljani inferiorni u proizvodnji streljiva i granata. Kako je moguće da Rusija proizvodi više? To je zato što nije proizvedena sa svrhom zarade. Zato sam ponosan što sam otrgnuo HDZ-u desetak Bradleya koji bi inače već bili u Ukrajini, a mi bi kupovali druge po deset puta višoj cijeni", rekao je Zoran Milanović i dodao da Plenković državu vodi politikom nezamjeranja.

Na pitanje novinara smrti Josipa Manolića, Milanović je rekao da još ne zna hoće li mu doći na sprovod, odnosno da će doći "ako bude imao vremena", no smatra da HDZ Manoliću puno duguje.

"On je osnovao najgoru stranku. On je bio važan u osnivanju HDZ-a. Manolić je bio odmah tu do Tuđmana. To je njegovo čedo, Manolić je prevažan, on je regrutirao Tuđmana u Drugom svjetskom ratu i našao mladog Franca i napravio od njega komesara, bio je i jedan od šefova zloglasne Ozne i bilo je insinuacija da je odgovoran za neke zločine. Na tome je nastala moderna Hrvatska. Nisu oni slučajno krenuli u izgradnju HDZ-a, Tuđman je znao kome može vjerovati. On je komunistički killer", rekao je Milanović i dodao da bi se HDZ trebao očitovati o Manoliću i donijeti mu hrpu ruža na sprovod.

"Plenković je obični gramzivi statist", zaključio je Milanović vezano uz HDZ i Manolića.