Na posljednji dan kampanje Peđa Grbin poručuje: "Sigurnost i demokracija u Hrvatskoj ugrožene su zbog HDZ-a i Andreja Plenkovića

Predsjednika SDP-a Peđu Grbina Barbara Štrbac je upitala je li mu žao što premijer Plenković nije htio doći na sučeljavanje.

"Žao mi je što nije došlo do sučeljavanja, ali za to nismo krivi niti Vi niti ja, negoeć ona kukavica koja se nije drznula niti odazvati se na poziv", započeo je svoj odgovor misleći na Andreja Plenkovića. "Htio sam prikazati koliko je on nekompetentan, a ne samo korupiran", rekao je čelnik SDP-a.

"Kad mi netko postavi oštro pitanje, neću ga odmah prozvati osovinom zla jer znam da je to novinarski posao", rekao je na pitanje o tome je li mu žao što Plenković neće odgovoriti na oštra pitanja.

Na pitanje zašto je odustao od premijerske kandidature odgovorio je da "su procijenili da je ovo trenutak u kojoj su ugrožene sigurnost i demokracija Hrvatske. Premijer Plenković Hrvatsku želi pretvoriti u lošu kopiju Vučićeve Srbije. Zato smo se dogovorili sa Zoranom..." krenuo je pa se ispravio.

"Nisam siguran mogu li reći da smo se dogovorili sa Zoranom" rekao je pa objasnio kako je do dogovora s Milanovićem uopće došlo.

"Do toga je došlo razgovorom, ali detalje tog razgovora ostavit ćemo za memoare. Prije mjesec dana u javnosti smo predstavili ono što smo mislili da je u ovome trenutku najbolje za Hrvatsku, no četiri dana kasnije nam je Ustavni sud u maniri Lex AP odlučio začepiti usta".

"Ovo je trenuntak kada moramo okupiti sve one zdrave snage u društvu koje su spremne zajednički raditi za boljitak ove zemlje i ja ih okupljam“, odgovorio je na pitanje je li se maknuo u drugi plan jer smatra da sam ne može pobijediti HDZ.

"Okupio sam i niz političkih stranaka, a dodao sam i onog čije mi je ime zabranjeno izgovarati. Htio sam okupiti i one koju su ipak na izbore odlučili ići sami. Ovo su izbori u kojima se borimo za demokraciju.

Čuli smo transkripte Andreja Plenkovića, pa to je čovjek koji bi htio postati diktator! On bi svoje protivnike tjerao u ludnicu, procijeniti koji mediji imaju pravo postavljati pitanja, on zastupnike tjera iz Hrvatske, on Hrvatsku dijeli na dva dijela – onaj koji mu odgovara i koji glasa za njega i na drugu za koju kaže da igra u gostima.

Za mene je ovo moja domovina i želim da se u njoj svi osjećaju jednako dobrodošli, jednako vrijedni bez obzira za koga glasali, za koji klub navijali ili koju muziku preferirali, i to je ta razlika!“, rekao je Grbin.

"Plenković Hrvatski krade i dijeli, a građanima nije u stanju isporučiti bolji život. Zato ćemo ga u srijedu poraziti do nogu“, dodao je.

Na pitane da prokomentira neke kontroverzne i upitne poteze koje je tijekom mandata povukao Zoran Milanović, poput odlikovanja Glavaša ili propitkivanja genocida u Srebrenici, Grbin je Milanovića obranio kazavši da ne postoji osoba s kojom se slažeš u potpunosti.

"Valja procijeniti jesu li stvari koje je ta osoba napravila dovoljno loše ili dovoljno dobre. Radimo to kad biramo životnog partnera ili kad razmišljamo o poslu, tako smo radili i ovdje.

Pošli smo od toga što je Milanović bio taj koji je predložio Dobronića za suca Vrhovnog suda i osigurao da barem jedan dio pravosuđa ne potpadne pod utjecaj HDZ-a.“



"Spriječio je i da se Hrvatska vojska koristi u političke svrhe. HDZ je htio Rafale koristiti u svojoj kampanji… A kada slušamo transkripte od prije dva ili tri dna onda je potpuno jasno da je to policijska država u kojoj Plenković želi uvesti Hrvatsku. I najveći mu problem nije što je to rekao nego što je to iscurilo“, rekao je.

Predstavio progam

"Razlike u programima su ogromne, osim ondje gdje su drugi od nas prepisivali. Primjerice HDZ je do tipfelera prepisao naš program za umirovljenike.

Prvi tjedan nakon konstituiranja Sabora smjenjujemo Turudića, mijenjamo lex AP kako bismo oslobodili hrvatske medije i mijenjamo način izračuna mirovina. Ide sto posto povoljniji faktor za umirovljenike, bila t o inflacija ili plaća, za to novca ima.

Nakon toga kreće reblalans državnog obračuna s Borisom Lalovcem. Oaigurat ćemo novac da već u sedmom mjesecu uvedemo trajni dodatak od deset posto na mirovine kako bismo umirovljenicima, želimo im vratiti ono što im je Andrej Plenković uzeo.

U rebalansu ćemo osigurati novac i za svako dijete koje ide u vrtić. Od rujna za njih je vrtić besplatan. Cijena toga je 650 milijuna eura.

Nakon toga u proračunu za 2025. dodat ćemo pet posto trajnog dodatka za umirovljenike i kreće program Plan za stan. Drugi gradonačelnici javili su nam se jer su prepoznali koliko je to dobar program za građane. Već krajem 2025. prvi stanovi iz programa bit će useljivi“, objasnio je Grbin program SDP-ove koalicije.

Predsjednik SDP-a uvjeren je da im neće trebati pomoć u sastavljanju Vlade.

"Nerado komentiram ankete, ali napravit ću iznimku. Imamo toliki uzlet u posljednjih mjesec dana da ne znamo gdje će to završiti i pozivam još jedno sve građane i građanke da izađu na izbore. Ovo je šansa generacije da Hrvatsku promijenimo na bolje!

Uvjeren sam da ćemo moći sastaviti vladu od centra na lijevo uz suradnju sa nacionalnim manjinama. S njima razgovaram godinama i znaju da u meni i u Zoranu Milanoviću imaju prijatelja.

Osobni sukobi ne bi trebali biti prepreka u ostvarivanju onoga što je dobro za građane Republike Hrvatske. Naš program dobar je i za sve nacionalne manjine", osvrnuo se na suradnju s nacionalnim manjinama u sastavljanju Vlade.





