Treći dio velikog predizbornog istraživanja: Pogledajte rezultate za tri velike izborne jedinice

Reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić predstavio je i treći dio predizbornog istraživanja i otkrio rezultate za tri izborne jedinice - treću, četvrtu i petu.

Peta izborna jedinica

Peta izborna jedinica jedna je od većih i obuhvaća tri slavonske županije te istočni dio Sisačko-moslavačke županije. Tradicionalno je uporište HDZ-a i desnice općenito, što će, vjerojatno, i ostati na ovim izborima.

HDZ-ova koalicija u njoj uživa gotovo 40 posto podrške ispitanica i ispitanika. Dvostruko slabiji Domovinski pokret ima 19,2 posto podrške, SDP i Rijeke pravde su na 16,9 posto podrške.

Prag u ovoj izbornoj jedinici prelazi još i koalicija Mosta, Suverenista i partnera - glas bi im dalo 5,7 posto ispitanih. Blizu praga je i platforma Možemo! sa svojim partnerima - imaju 4,2 posto podrške. Sve druge liste ostaju pojedinačno na podršci manjoj od 2,5 posto, neodlučnih je 8,7 posto.

Istraživanje Dnevnika Nove TV 5. izborna jedinica Foto: DNEVNIK.hr

Kad se ova podrška pretvori u mandate, to znači da HDZ-ova koalicija osvaja najviše mandata - sedam. Koalicija oko Domovinskog pokreta, odnosno SDP-a osvajaju po tri, Most i Suverenisti po jedan.



Jedan mandat je graničan te, ako Možemo prijeđe prag, uzimaju ga - ovisno naravno o konačnim rezultatima - HDZ-u, SDP-u ili Most-u.

Istraživanje Dnevnika Nove TV 5. izborna jedinca Foto: DNEVNIK.hr

U petoj izbornoj jedinici zapravo i nije bilo prevelikih iznenađenja neovisno o tome što se mijenjao njezin oblik, ona je ostala izrazito "desno" nastrojena.

Istraživanje Dnevnika Nove TV 5. izborna jedinica Foto: DNEVNIK.hr

Četvrta izborna jedinica

Drugi dio Slavonije dominantno je obuhvaćen četvrtom izbornom jedinicom - i ona je doživjela neke promjene, no i dalje je "plava", iako su se omjeri unutar nje za nijansu promijenili.

Četvrta izborna jedinica obuhvaća cijelu Osječko-baranjsku i Virovitičko-podravsku županiju te dijelove Koprivničko-križevačke županije.

Istraživanje Dnevnika Nove TV 4. izborna jedinica Foto: DNEVNIK.hr

Upravo je "ubacivanje" dijelova Koprivničko križevačke županije ojačalo lijevo biračko tijelo u izbornoj jedinici, no ne dovoljno za preuzimanje.



Koalicija oko HDZ-a je na prvom mjestu sa 37,3 posto podrške. Rijeke pravde su na drugom, na izborima bi im glas dalo 22 posto ispitanih u ovoj jedinici. Treći je Domovinski pokret koji s partnerima ima 13 posto podrške.



Prag prelazi još Most sa Suverenistima, podržava ih 6,7 posto ispitanih. Pet posto prelazi i platforma Možemo!, no vidjet ćemo da im to po D'Hondtu nije dovoljno za mandat, ali im je zbilja nadomak ruke. Svi ostali pojedinačno imaju manje od 2,5 posto, a neodlučnih je čak 10,5 posto.

Istraživanje Dnevnika Nove TV 4. izborna jedinica Foto: DNEVNIK.hr

HDZ-ova koalicija kao vodeća koalicija uz ovakav postotak glasova osvaja sedam mandata, SDP-ova osvaja četiri, Domovinski pokret s partnerima osvaja dva, Most sa svojim pak partnerima jedan. Ali uz vrlo male pomake mandat ovdje lako može uzeti i Možemo!.

Istraživanje Dnevnika Nove TV 4. izborna jedinica Foto: DNEVNIK.hr

To bi djelomično bilo iznenađenje, ali bi značajnije možda bilo iznenađenje da u tom slučaju omjer između HDZ-a i SDP-a u četvrtoj izbornoj jedinici bude 6:4.



U ovoj izbornoj jedinici je HDZ obično osvajao i po četiri mandata više od SDP-a, no, ova se izborna jedinica promijenila i u nju je ušlo i lijevog biračkog tijela, što se očito i vidi. Naravno, još je dosta do izbora, a i neodlučnih je mnogo, tako da nije nužno da se stvari moraju razvijati u ovom smjeru.

Treća izborna jedinica

Treća izborna jedinica pokriva uglavnom sjeverozapad Hrvatske: Zagorje, Varaždin, Međimurje, a s obzirom na to da je i ona doživjela određene preinake sada zadire i u Zagrebačku županiju. No i u ovom novom obliku, njome dominiraju stranke ljevice i lijevog centra.

Istraživanje Dnevnika Nove TV 3. izborna jedinica Foto: DNEVNIK.hr

Konkretno, SDP i partnere ovdje podržava gotovo 35 posto ispitanih; na drugom mjestu je HDZ-ova koalicija i ima 28,8 posto podrške.



Treća je Nezavisna platforma Sjever Matije Posavca - podržava je 7,3 posto ispitanih. Prag još prelazi platforma Možemo! sa svojim partnerima - njima bi na izborima glas dalo 6,7 posto ispitanica i ispitanika iz ove izborne jedinice.



Vrlo blizu praga su i koalicije oko Domovinskog pokreta, odnosno oko Mosta: jedni su na 4,7, drugi na 4,6 posto, dakle - izjednačeni. I ovdje su sve preostale liste pojedinačno slabije od 2,5 posto podrške, a neodlučnih je 7,3 posto.

Istraživanje Dnevnika Nove TV 3. izborna jedinica Foto: DNEVNIK.hr

To onda znači da Rijeke pravde ovdje osvajaju sedam mandata, koalicija HDZ-a i partnera pet, a platforma Sjever i Možemo po jedan mandat. Ukoliko bi DP ili Most uspjeli prijeći prag, dobili bi mandat na štetu SDP-a.

Istraživanje Dnevnika Nove TV 3. izborna jedinica Foto: DNEVNIK.hr

Kakvo je stanje u virtualnoj sabornici?

HDZ je s partnerima nakon ukupno sedam dosad obrađenih izbornih jedinica na 45 mandata. SDP i Rijeke pravde imaju 15 manje, 30, dok Domovinski pokret i njihova koalicija imaju 11 mandata. Most i suverenisti imaju zasad pet mandata, platforma Možemo četiri.



IDS je na dva mandata i to teško da će se do kraja ankete mijenjati, a danas smo vidjeli da u Sabor ulazi i Nezavisna platforma sjever sa jednim mandatom.

Istraživanje Dnevnika Nove TV ukupni rezultati Foto: DNEVNIK.hr



S obzirom na to da je visok postotak neodlučnih u svim jedinicama te zasad desetak graničnih mandata, ova se slika još itekako stigne promijeniti. Jednako kao što valja ponoviti da su ankete samo presjek stanja u jednom trenutku u vremenu, i služe više kao pokazatelj nekog šireg stanja i šire slike, pogotovo trendova, podsjetio je Krešić.

U nedjelju ćemo vidjeti kako stvari stoje u Zagrebu i zagrebačkim jedinicama, a to su prva, druga i šesta, najavio je Krešić.

Istraživanje za Novu TV provodi agencija IPSOS na reprezentativnom uzorku od 600 ispitanika po jedinici i pogreškom od 4 posto, a provedeno je telefonskim putem od 4. do 12. travnja.

