Thompson se oglasio o ilegalnim građevinama: "Ispričavam se pticama, vjevericama, zmijama..."

Nakon što je Državni inspektorat odgovorio novinarki Provjerenog Danki Derifaj da su objekti u Čavoglavama koje je izgradio Marko Perković Thompson ilegalni te da je naređeno njihovo rušenje, sada se oglasio prozvani pjevač.

Kaže kako rješenje nije dobio, ali da je objekte ionako planirao razmontirati i ukloniti.

"Ma sve je dobro, ne brinite. Ja to rješenje nisam dobio, ali vjerojatno su mediji dobro obaviješteni", napisao je Thompson.

Kaže da se radi o nadstrešnici i montažnom skladištu koje su trebali koristiti radnici i gdje je trebao spremati alat tijekom izgradnje obiteljske kuće koju je na tom mjestu planirao izgraditi.

"Svakako sam ga nakon završetka obiteljske kuće namjeravao razmontirati i skloniti jer to montažno skladište nije ni bilo u planu da tu ostane. Plan mi je bio odavno završiti planiranu obiteljsku kuću ali zbog obiteljske tragedije koja nam se dogodila, zaustavio sam sve radove i prolongirao sve do daljnjega", napisao je Thompson.

"Istina je da sam pogriješio i ispričavam se svima koje sam doveo u tako neugodnu situaciju. Nisam znao da će to ugroziti moje selo, općinu, županiju, priznajem pogriješio sam, zakon i pravila se moraju poštivati", napisao je i dodao kako se zakon ne primjenjuje na isti način kada su njegova prava ugrožena.

"No dobro... kaže jedna moja pjesma, 'Sve će nepravde jednom nestati, ostat će u pjesmi, u priči. Znaj da te ispod ovog neba narod tvoj ljubi, Domovina treba.'

Hvala svima, ovo me je potaklo da odmah krenem u izgradnju doma u Čavoglavama u kojima namjeravam živjeti ostatak svoga života. Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima sam time nanio štetu i duševne boli", poručio je Marko Perković.

"Spreman sam snositi sve posljedice pa i one da me se zbog toga stavi na stup srama i da zbog toga trebam otići i na robiju, spreman sam i na to. Ispričavam se pticama, vjevericama, zmijama i mravima što sam im oduzeo njihov komoditet i obećavam da ću im zasaditi duplo više grmlja, trave i šikare koja im je oduzeta... Na kraju ipak imamo svi sretan kraj. Nikome se ništa nije loše dogodilo. Svi su preživjeli, svi su dobili sve što su tražili, a dobio sam i ja jer nisam završio na robiji i nisu me zbog toga uništili niti ugasili. Mediji su dobili svoju zadovoljštinu, selo će dobiti nekoliko legalnih objekata, a mještani svoga sumještana koji ih voli i nikada neće iznevjeriti, koji će s njima živjeti i dalje dijeliti dobro i zlo. Sve smo riješili, nema vise problema i od sada će svijet biti ljepši, bolji i pravedniji", zaključio je u podužem statusu na društvenoj mreži Marko Perković Thompson.