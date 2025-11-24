Stigle reakcije na Thompsonovu poruku Tomaševiću: "HDZ je napravio cirkus u Hrvatskoj"

Marko Perković Thompson oglasio se o pjesmi "Bojna Čavoglave" i poslao je oštru poruku gradonačelniku Zagreba Tomislavu Tomaševiću.

Tvrdi da ga gradska vlast diskriminira i uskraćuje mu ustavno pravo na rad, a sve zbog odluke da se u gradskim prostorima ne smiju izvikivati parole i pozdravi iz totalitarnih i fašističkih režima. Pjevač je ispričao kako je nastala pjesma Bojna Čavoglave, odnosno da je u to vrijeme ujedinjavala, a sada je izvrgnuta linču. U Zagrebu će nastupiti 27. prosinca, ali zbog jedne pjesme neće dobiti dozvolu za nastup idući dan.

"Zagrebački gradonačelnik mi je putem medija poručio da, ako 27. prosinca izvedem pjesmu 'Bojna Čavoglave', neću više moći nastupiti u gradskim prostorima. A ja njemu ovim putem poručujem da ću 27,. 12. s ponosom u Areni pjevati Čavoglave onako kako smo je pjevali. U javnosti se s razlogom raspravlja o njihovu protuzakonitom divljaštvu i sektaškom ponašanju. Ja ne pristajem da mi neka sekta određuje što smijem, a što ne smijem", rekao je Thompson.

Stigle su i reakcije političara, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Goran Latković.

"To je politički motivirana odluka gradonačelnika Tomaševića. Svaka zabrana koju donese Grad Zagreb imat će reakciju, od onih koji su zabranili, pa do Marka Perkovića. To smo vidjeli na Facebooku i ja to podržavam", rekao je ministar obrane Ivan Anušić.

"Mislim da se HDZ od početka htio dodvoriti krajnjoj desnici i da je napravio jedan cirkus u Republici Hrvatskoj. I da sad treba smiriti tenzije i da oni moraju naći način i to moraju to smiriti, da se ne događa ovo sve što se događa, jer Hrvatska je dosad bila sigurna zemlja", istaknula je SDP-ova saborska zastupnica Jasenka Auguštan-Pentek.