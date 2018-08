Turistička sezona u punom je zamahu. I dok gosti još dolaze na našu obalu, mjesecima prije na tu istu obalu došli su raditi sezonski radnici, od kojih većina živi u gotovo pa nehumanim ljudskim uvjetima.

Prostor jednog bivšeg butika u samom centru Makarske od oko 70 kvadrata u staroj gradskoj jezgri poslužio je kao smještaj devetorici sezonskih radnika. I tu ne bi bilo ništa čudno da njih devetorica nakon odrađenih poslijepodnevnih smjena konobara, pizza-majstora i zaštitara u kasnim noćnim satima umjesto pod hladan tuš idu u sablasni prostor koji su sami klimatizirali otvorivši prednja i stražnja vrata kako bi uspjeli udahnuti barem malo zraka, donosi Slobodna Dalmacija.

U samom prostoru nalazi se devet poljskih kreveta, jedan umivaonik i jedna WC školjka. Prostor je u vlasništvu Srđana Mrkušića, a radnicima je šef Milijan Zlopaša, koji dva metra od mora na gradskoj plaži ima ogromno kameno zdanje sa ugostiteljskim objektom, stanovima, apartmanima, poslovnim prostorima.

"Iskreno, nije prostor baš primjeren za tu svrhu niti sam ja znao da će Zlopaša u njega smjestiti devet kreveta i radnika. Ne volim ni ja ciganluk, situacija je nezgodna, ali imaju lavandin, a nekidan sam im kupio i instalirao tuš, samo fali paravan da ih ljudi ne gledaju. I klima. Sve sam iznajmio u skladu sa zakonskim propisima jer je riječ zapravo o prizemlju stambene zgrade, a prostor sam prijavio nadležnim službama, i to kao onaj za smještaj zaposlenika", kaže Mrkušić navodeći kako je bivši butik ionako namjeravao preinačiti u apartman, a ovaj je prostor iznajmio na dva mjeseca.

Milijan Zlopaša pak negira da se radi o njegovim radnicima. "Kakav prostor, gdje je Trg Tina Ujevića, koji radnici, nisu to moji radnici, kakav ugovor o najmu, aj pokažite mi ga... Ako se sjetim da su to moji radnici i da sam unajmio prostor bivšeg butika za njihov smještaj, javit ću vam. Zapravo, intenzivno ću razmišljati o tome jesu li to moji sezonci", rekao je Zlopaša.

Inače, komunalni redari samo su ovog ljeta zbog kršenja gradske odluke o zabrani izvođenja sezonskih radova Zlopaši ispisali kaznu od 60 tisuća kuna. "Jednostavno sam šokirana ovim saznanjem i nehumanim uvjetima u kojima radnici borave, i to u centru Makarske, turističkom mjestu. Ovo je velika, nedopustiva sramota koju treba prijaviti Carini", kazala je direktorica Turističke zajednice Hloverka Novak Srzić.