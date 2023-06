Spremate se na produženi vikend? Pogledajte kolika će biti temperatura mora

Pred vratima je državni praznik u četvrtak, što znači da će mnogi spojiti praznik s vikendom i zaputiti se na more. Iz tog razloga donosimo vam pregled temperature mora diljem Hrvatske.

Najtoplije je more na otoku Mljetu, gdje se temperatura kreće od 25 do 27 stupnjeva. Temperatura mora na Kvarneru iznosi oko 25 stupnjeva. Na području Istre najtoplije more je oko Pule s ukupnih 25 stupnjeva.

Najniža temperatura je na području oko Hvara i Komiže te se ona kreće između 22 i 23 stupnja. Slična temperatura je u Dubrovniku i Dalmaciji, oko 23 stupnja.