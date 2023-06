Zaštitari nasilno provalili u zagrebački skvot: Stanare zakon štiti, zna li to policija?

"Izlaskom na teren utvrđeno je da nije bilo elemenata za daljnje postupanje policije", odgovorila je za DNEVNIK.hr glasnogovornica PU zagrebačke na upit o ponašanju policajaca tijekom intervencije u skvot Postaja u Planinskoj ulici u Zagrebu prošloga četvrtka.

Toga jutra stanare zgrade probudila su dvadesetorica muškaraca koja su provalila u njihove prostorije s dvama psima. Nasilno su ih pokušali izgurati iz soba, bacali su njihove stvari preko ograde na ulicu, prijetili im. "Mi smo zvali policiju da nas zaštiti jer su oni ilegalno ušli u zaključani prostor i uz prijetnje nas pokušali izbaciti van", ispričala je jedna stanarka.

Riječ je o prostoru u vlasništvu Hrvatskih željeznica, a grupa koja tamo živi nalazi se u mirnom posjedu, kolokvijalno skvotu. Prema 21. članku Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, pravo na zaštitu posjeda prestaje nakon 30 dana otkako je vlasnik saznao za čin smetanja, a godina dana je objektivan rok koji počinje teći danom smetanja posjeda i njegovim protekom, bez obzira na to je li vlasnik obaviješten o smetanju posjeda.

"To je bio napušteni, potpuno otvoreni prostor. Grupa ljudi počela ga je uređivati zahvaljujući donacijama i s vremenom on više nije nalikovao na devastiranu zgradu koja je tu bila prije. Uz pomoć donacija obnovljeni su krovovi, zidovi, potpuna infrastruktura. Tu se sada može živjeti sa svim uvjetima - voda se prikuplja od kišnice, a struja dolazi iz solarnih panela. Ondje se nalazi društveni centar sa svim mogućim sadržajima", kaže stanarka.

Od početka su se mijenjali stanari, ali u ovoj je priči bitno da su ondje dulje od godine dana. Da je i HŽ toga svjestan, pokazuje javni natječaj za davanje u zakup predmetnih prostora objavljen u prosincu 2022. Na njemu je ponuđen prostor u Planinskoj, tj. Livadarskoj ulici, koja je službena adresa, uz napomenu da HŽ nije u njegovu posjedu.

Morali su toga biti svjesni i novi vlasnici, kompanija Instant Shop, koja je između dva ponuditelja dobila prostor na natječaju. Ipak, to ih nije spriječilo da unajme grupu zaštitara i pošalju ih u Planinsku ulicu da na prepad izbacuju stanare. Oni do prostora mogu doći, ali to moraju učiniti pravnim putem.

U članku 20. Zakona o vlasništvu piše kako ni osoba od koje je posjed pribavljen silom, potajno odnosno prijevarom ili zlouporabom povjerenja ne smije samovlasno oduzimati taj posjed, a onaj koji ga je pribavio unatoč okolnostima ima ga pravo štititi. Ono što vlasnik može učiniti je tražiti zaštitu posjeda putem suda.

"Međutim, oni su nas pokušali izbaciti zastrašivanjem prije bilo kakvog postupka. Savjetujemo se s odvjetnicima i vjerojatno ćemo podići tužbu. Svjesni smo svojih prava, svjesni su ih i oni, ali misle da su iznad zakona", poručila je stanarka.

U tom osjećaju superiornosti zaštitarima je uvelike pomogla policija. Osim što su utvrdili kako "nije bilo elemenata za daljnje postupanje", nisu reagirali ni na prijetnje koje su zaštitari ispred njih upućivali stanarima.

"I oni su se prema nama ponašali jako grubo. Ljudima koji su nam došli pomoći nakon provale nisu dali da uđu. Nas su legitimirali, a sa zaštitarima su se ophodili prijateljski. Suludo je od policije da tvrdi da nije bilo osnove za daljnje postupanje kad su vidjeli sve što se događa i čuli prijetnje", ispričala je stanarka.

Kad smo to čuli, opet smo kontaktirali policiju. Glasnogovornica nije bila upoznata za Zakonom, pa smo nastavno na taj razgovor svoj upit poslali e-mailom. Odgovor do objave ovog teksta nismo dobili.