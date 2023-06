Budite oprezni, temperature rastu: Meteorolog Ivan Čačić otkriva kad stiže promjena

Sljedećih par dana već od ranog poslijepodneva gotovo posvuda valja računati na ljetne vrućine. Izuzetak su jedino viši gorski predjeli. No oprez, jer će indeks opasnog UV zračenja posvuda biti vrlo visok. Umjereno osvježenje, uz kišu, pljuskove i grmljavinu donijet će nam atmosferska fronta u petak kasno poslijepodne i u subotu.



U srijedu ujutro posvuda sunčano i ugodno toplo, a vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka od 18 do 20, u gorskom području od 14 do 16, a na Jadranu od 18 do 22 Celzijeva stupnja.

Već prijepodne temperatura će posvuda brzo rasti pa će, uz pretežno sunčano vrijeme, od sredine dana temperatura prelaziti 30 Celzijevih stupnjeva, a zatim ponegdje dosegnuti i do 34 stupnja. Mjestimice će biti i umjerenog razvoja oblaka, pa je samo ponegdje moguć kratkotrajni pljusak i to prije svega u Međimurju i Podravini.



U istočnim predjelima pretežno sunčano i vruće, poslijepodne većinom oko 32 ili 33 stupnja.



U gorskom području i na sjevernom Jadranu također pretežno sunčano, mjestimice uz slab, a u gorju ponegdje i umjeren razvoj oblaka. Vjetar većinom slab. Najviša temperatura od 30 do 33 stupnja.



U Dalmaciji sunčano i vruće, što će poslijepodne malo ublažavati mjestimice umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura ponegdje i do 34 stupnja.



Toplina mora polako, ali sigurno raste pa temperatura od 23 ili 24 stupnja prestaje biti izuzetak.



Sljedećih par dana u unutrašnjosti nastavlja se razdoblje pretežno sunčanog i vrućeg vremena. No, potkraj petka sa sjeverozapada naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom zbog čega će u subotu biti promjenljivo, još ponegdje s kišom - i uz umjeren sjeverac - zamjetno svježije.



Na Jadranu sunčano i vruće. Potkraj petka, najprije na sjevernom dijelu, zatim u subotu i u Dalmaciji sa sjeverozapada jače naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom te manjim osvježenjem. U petak će prolazno zapuhati jugo, a u subotu umjerena i jaka bura.



U nedjelju posvuda očekujemo smirivanje vremena uz razvedravanje pa će do sredine tjedna biti dosta sunca i svakim danom ponovno sve toplije.

