Kada je proizvodnja predmeta od kartona u pitanju, često pomišljamo na Kinu ni ne sluteći da u Hrvatskoj imamo obrte koji još uvijek njeguju ovu tradiciju proizvodnje. Nije riječ o običnim kutijama već svaka ima svoj ekskluzivan dizajn i poseban izgled , koji nas predstavlja u svijetu kada je riječ državnim ili privatnim poklonima.

U potrazi za prekrasnim kutijama za poklone uputili smo se zagrebačku kartonažu koja ovu tradiciju njeguje posljednjih 150 godina, a povjerenje su stekli i od samog državnog vrha. Njihove kutije zadovoljavaju specijalne potreba kupaca, bilo da riječ o narudžbama pojedinaca ili o tvrtkama.

"Radimo tuljke za diplome, tuljke za transport, za postere. Zatim radimo mape svih vrsta: za potpisivanje ugovora, ukrasne mape ali i one jednostavne za kod doktora. Kutije su, naravno, ono što najviše radimo: od kože, umjetnih materijala, skaja i platna. Njima je osnova drvo, te ih onda presvlačimo u materijal ili radimo kartonske kutije od skupljih i luksuznijih do jeftinijih", rekla je voditeljica kartonaže Tanja Hudetz.

Ova kartonaža nije orijentirana na masovnost proizvodnje, već na izradu luksuznije kartonaže. Stoga, ako tražite nešto posebno, dobro se obratiti i dizajneru kako biste dobili ono što tražite. Svaka kutija zahtjeva dobar dizajn, željenu boju , kvalitetu kartonu ili kože, izradu loga i slično.

"Ako vi radite samo jedan proizvod, naravno da on iziskuje puno više vremena. Nekada je dovoljno da ne trebamo raditi jednu maketu i odmah napravimo proizvod jer smo usavršeni za to. Sve zavisi o kojoj se nakladi radi. Kutija može biti od pet minuta do tri sata, sve zavisi o kakvoj je kutiji i dizajnu riječ", objasnila je Hudetz.

Tako se cijena izrade kutije razlikuje ne samo zbog kvalitetnijih materijala, već i zbog broja pretinaca koje je potrebno izraditi, što zahtjeva praćenje trendova, inovativnost i kreativnost, ali i vrhunsko znanje i iskustvo

"Sve zavisi o klijentu. Nekada je to nešto skromno , nekada je to glossy i shinny, ali uglavnom prevladava crna i tamno plava boja", odgovorila je Hudetz na pitanje o preferencijama Hrvata.

Prva žena u obitelji koja vodi posao

Iako su u obitelji ovaj obrt obično vodili muškarci, Tanja se u njemu odlično snalazi.

"Cijeli život sam se susretala s kartonom i ocem koji je uvijek nešto radio doma ili u kartonaži. Uvijek sam govorila da ja nikad neću to raditi, da ja to ne želim i onda sam krenula na fakultet i zapravo sam uz studiranje ujedno dolazila ovdje nešto pomagati, naučiti se poslu i tako sam to zavoljela", rekla je.

"Nakon tri godine sam sve počela sama voditi i od tada već skoro dvadeset godina to sama radim. Ja sam peta generacija i prva žena u ovom obiteljskom obrtu, imam dva sina i kćer i nadam se da će netko od njih nastaviti tu obiteljsku tradiciju", dodala je.

Za svoj kvalitetan pristup u izradi ambalaže i najdulju tradiciju na Hrvatskom tržištu nagrađeni su certifikatom kvalitete ISO 9001. Također su dobitnici znakovlja Hrvatske obrtničke komore "Obrt s tradicijom", ali i nagrade Zlatne ruke. Poslovanje im nije poremetila ni pandemija koronavirusa.

"Ja sam se čak bojala da neću imati posla. Međutim, u toj pandemiji sve je moralo biti zapakirano, tako da smo mi zapravo imali još više posla. Ljudi su još više željeli ambalažu jer poklone ipak pakirali u kutije, a zatim predavali klijentu", rekla je.

