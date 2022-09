Tajnik plenarne sjednice, Ivan Bukarica, koji se kroz godine pokazao kao jedno od najprepoznatljivijh lica u Saboru, odlazi u mirovinu. Kolege sabornici su ga dostojanstveno ispratili.

Jedno od najdugovječnijih i najprepoznatljivijih lica u Saboru - Ivan Bukarica, koji je obnašao dužnost tajnika plenarne sjednice, odlazi u mirovinu. Gospodin kojega godinama gledamo s desne strane predsjedavajućeg, dobio je veliki pljesak.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković ispratio ga je i lijepim riječima. "Ja se ne sjećam da je još od vremena dr. Franje Tuđmana ovakvih pljeskova bilo! Nije lagan posao sjediti ovdje satima, danima, noćima ponekad. Bit će teško naći osobu kao što si ti", rekao mu je.

S Ivanom Bukaricom je za Dnevnik Nove TV razgovarala Petra Buljan. "Moram priznati da me ovakav pozdrav ugodno iznenadio, očekivao sam ga, ali ne ovakav. Jedna prijateljica mi je i rekla da je očito vrijedilo ono što sam radio", rekao je.

Otvorio se i o tome koji mu je najdraži dan rada u Saboru. "Moram priznati da mi je ovo skoro najdraži dan, jer ja sam rođen 1955. godine, ulazim u 68. godinu života, živim u Splitu, svaki vikend putujem dolje. To je za mene prenaporno, s druge strane imam tri unuka koji me jedva čekaju, a i ja njih jedva čekam", rekao je.



Komentirao je i razlike između današnje sabornice i - nekadašnje. "Bilo je i prije svakakvih izjava, sjećate se i sami, ali bilo je u drugom kontekstu. Ovo danas je malo previše i bojim se da neće prestati. Do prije godinu dana, znao bi kad bi me pitali kad će ova točka na dnevni red, mogao bih promašiti za desetak minuta... Sad nema šanse da predvidiš nešto, ne znaš koliko će biti replika, povreda poslovnika, što će se dogoditi..promašiš za pet sati!", rekao je.

