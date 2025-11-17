Naredila je da pobiju studente prosvjednike pa pobjegla iz zemlje: Ovo je presuda za njezine nevjerojatne zločine

Sheikh Hasina, svrgnuta 78-godišnja premijerka Bangladeša, osuđena je na smrt nakon što je proglašena krivom za zločine protiv čovječnosti.

Presuda dolazi nakon višemjesečnog suđenja na kojem se Hasini sudilo za naređivanje smrtonosnog gušenja studentske pobune prošle godine. Ujedinjeni narodi priopćili su da se vjeruje da je u nasilju ubijeno gotovo 1400 ljudi, dok je zdravstveni savjetnik Bangladeša u privremenoj vladi potvrdio 800 smrtnih slučajeva i oko 14.000 ozlijeđenih.

Bivša premijerka ove južnoazijske zemlje nalazi se u egzilu u Indiji te joj je suđeno u odsutnosti. Hasina je tribunal nazvala "sudom klokana", a u Indiju je pobjegla u kolovozu 2024. nakon 15 godina vladavine.

Tijekom suđenja, tužitelji su iznijeli dokaze o njezinoj izravnoj zapovijedi za upotrebu smrtonosne sile za gušenje studentske pobune u srpnju i kolovozu 2024.

Međunarodni kazneni sud, bangladeški domaći sud za ratne zločine sa sjedištem u glavnom gradu Dhaki, izrekao je presudu uz stroge mjere sigurnosti, uz prijenos uživo na državnoj televiziji, a u trenutku izricanja presude dvoranom se prolomio pljesak i uzvici oduševljenja.