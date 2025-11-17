Obavijesti Foto Video Pretražite
Premijerka u egzilu

Naredila je da pobiju studente prosvjednike pa pobjegla iz zemlje: Ovo je presuda za njezine nevjerojatne zločine

Piše D. J. B., 17. studenoga 2025. @ 10:32 komentari
Sheikh Hasina
Sheikh Hasina Foto: Afp
Sud za ratne zločine u Bangladešu osudio je u ponedjeljak svrgnutu premijerku Sheikh Hasinu na smrt zbog naređivanja smrtonosnog gušenja studentske pobune prošle godine, u kojem je pogunulo više od tisuću ljudi.
