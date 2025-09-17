Svjedokinja na suđenju usosila bivšeg župana: "Bio je sam u autu, nije bilo drugih osoba"

U nastavku suđenja bivšem vukovarsko-srijemskom županu Damiru Dekaniću, kojeg Uskok tereti za lažiranje okolnosti prometne nesreće iz 2022. godine, svjedokinja Marija Đaković u srijedu je potvrdila kako je sigurna da je Dekanić iz automobila izišao s mjesta vozača te da nitko osim njega nije bio u vozilu.

Na ročištu na osječkom Županijskom sudu svjedokinja je zatražila da joj se pročita iskaz iz Uskoka, jer se točno ne sjeća što je tada govorila. U tom iskazu Đaković je kazala kako je sporne noći bila u gostima kod prijateljice i današnje okrivljenice Nikoline Meseljević te su negdje oko ponoći začuli buku s ulice.

Nakon što su izišli na ulicu vidjela je kako iz automobila, koji je udario u vozilo Nikoline Meseljević, s mjesta vozača izlazi tadašnji župan Damir Dekanić i da u tom vozilu nije bilo drugih osoba.

Tada je također izjavila kako je nakon nekog vremena došao drugi automobil, iz kojega je izašla osoba koju u tom trenutku nije poznavala, a poslije je saznala da je to Dekanićev rođak Krešimir Bičanić koji je potom nešto razgovarao s Dekanićem, ali ne zna o čemu.

Svjedokinja je ustvrdila da ostaje pri iskazu iz istrage i ispitivanja u Uskoku. Primjedbu na iskaz uložio je Dekanićev odvjetnik Davor Ćavar smatrajući ga suprotnim iskazima drugih svjedoka, a koji tvrde da svjedokinja Đaković nije bila na mjestu prometne nesreće.

Suđenje se nastavlja 24. rujna, ispitivanjem novih svjedoka. Uskok tereti bivšeg župana Damira Dekanića za lažiranje i zatakšavanje okolnosti prometne nesreće, koju je koju je 17. travnja 2022. pijan izazvao službenim automobilom Vukovarsko-srijemske županije.

Optužnicom Uskoka, koja je podignuta potkraj listopada 2023. godine, obuhvaćeni su Nikolina Meseljević, na čiji je parkirani automobil i ogradu naletio župan, Dekanićev rođak Krešimir Bičanić, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislav Farkaš, i policajac iz očevidne ekipe Mijo Pranjkić.

Dekanić podnio ostavku tek dvije godine kasnije nakon izazivanja nove nesreće

Policajka Marija Serezlija se krajem listopada 2024. nagodila s Uskokom i priznala krivnju pa je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora, uz četverogodišnji rok kušnje, a izrečena joj je i zabrana obavljanja policijskih dužnosti na dvije godine.

Optužnica Dekanića tereti da je 17. travnja 2022. u Cerni vozio službeni automobil pod utjecajem alkohola od 1,44 promila te zbog nedopuštene i neprilagođene brzine kretanja prouzročio prometnu nezgodu, u kojoj su oštećena dva vozila te ograda obiteljske kuće.

U nakani da izbjegne odgovornost za prouzročenu nesreću, s vlasnicom oštećenog vozila i svojim bratićem Krešimirom Bičanićem, koji je na njegovo traženje svojim automobilom ubrzo stigao na mjesto nesreće, dogovorio kako će u slučaju dolaska policije neistinito prikazati da je službenim automobilom upravljao Bičanić i da je do nesreće došlo uslijed izbjegavanja naleta na životinju na cesti, dok se Dekanić nalazio na mjestu suvozača.

Uskok navodi da su, nakon što je policija dobila dojavu o nesreći, optuženi policajci prihvatili Dekanićevo traženje da neistinito prikažu da je Bičanić skrivio prometnu nesreću upravljajući službenim vozilom Županije, kao i da neistinito prikažu okolnosti uslijed kojih se prometna nesreća dogodila.

Nakon očevida i "poduzimanja drugih službenih radnji" te neistinitih izjava okrivljenika policajci su Bičaniću uručili obavijest da je počinio prekršaj i na taj način Dekaniću omogućili izbjegavanje prekršajne odgovornosti za uzrokovanje prometne nesreće u alkoholiziranom stanju.

Dekanić je 20. lipnja 2024. podnio ostavku na dužnost vukovarsko-srijemskog župana, nakon što je pod utjecajem alkohola, od 0,84 promila u krvi, ponovno izazvao prometnu nesreću, u kojoj je pet osoba lakše ozlijeđeno, među kojima i dvoje djece.