Svinjogojci ne odustaju: "Žele hitan sastanak s ministricom, u suprotnom najavili blokadu cesta i željeznica"

"U šestom danu prosvjeda još uvijek nije došlo do sastanka svinjogojaca i Ministarstva poljoprivrede, ali dan je ipak počeo sa sastankom i to prosvjednika i članova Hrvatske poljoprivredne komore. To su su svinjogojci koji se bave velikim, masovnim uzgojem svinja, koje su prosvjednici proteklih dana nazivali izdajicama. Sastanak je krenuo s disonantnim tonovima no na kraju su se ipak usuglasili oko nekoliko zahtjeva s kojima će zajedno nastupiti prema Ministarstvu jer ipak oni su u istim problemima", izvijestio je Kovačić i dodao da su se usuglasili oko otkupne cijene zdrave svinje koju je država ponudila.

"Složili su se da cijena od 3 eura i 4 centa nije mala te da je čak i veća nego što su je svinjogojci imali na tržištu i prije pojave bolesti", izvijestio je Kovačić.

Dodao je kako oko glavna tri zahtjeva, a to su zabrana eutanazije zdravih svinja, dozvola prometa i trgovine zdravim svinjama te dozvole svinjokolje u dvorištima, konsenzusa nije bilo, a i samo Ministarstvo kategorički ih je odbijalo.

"Ako tako ostane do sutra u podne prosvjednici su rekli najavili da će prosvjede radikalizirati i krenuti u blokadu cesta i željeznica. Vidjet ćemo što će se događati do sutra u podne", kazao je Kovačić.

