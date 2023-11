Ministrica poljoprivrede o prosvjedu svinjogojaca: "Ne reagira hrvatska Vlada na ultimatume"

Glavno pitanje je hoće li ministrica poljoprivrede Marija Vučković otići u Slavoniju kako traže svinjojgojci.

"Ne reagira hrvatska Vlada na ultimatume", poručuje ministrica i kaže da to ne bi podržala ni većina Hrvatske.

"U Slavoniji smo mi vrlo često. Slavonija je prehrambena kičma Hrvatske zato ima pažnju Vlade", poručuje.

Osvrnula se i na riječi prosvjedika Tomislava Pokrovca s kojim je ranije u Dnevniku Nove TV razgovarao reporter Tin Kovačić.

"Gospodin Pokrovac može reći što god želi. Svi članovi Vlade podržavaju hrvatske poljoprivrednike, smatraju ih strateški važnim", kaže ministrica.

Vučković smatra da neće doći do blokade prometnica i granica.

"Znam da će promet funkcionirati zato su odgovorna druga tijela koja to uvijek uredno izvršavaju", rekla je Vučković i dodala: "Moći će se prometovati međugranično kao i uvijek".

Komentirala je i činjenicu da različita pravila vrijede od sela do sela.

"Dio terirorija je određen kao zona ograničenja, tu nema prometa svježim mesom, a nema ni klanja za vlastite potrebe", kaže ministrica i ističe kako je zona određena na "temelju procjene, situacije i suklandno propisima".

"Vidimo da je to dobro, jer se mijenjala jako malo puta. Uvijek je negdje granica", poručuje Vučković koja se prosvjednika ne boji.

"Ne bojim se, posotje legitimni predstavnici svinjogojaca, ne treba nikoga vrijeđati. Pozivali smo ih i ranije na sastanak, ljudi su došli, održali četveromintnu predstavu, mislim da uopće nisu htjeli rješenje", kazala je ministrica.

Za prosvjednika Pokrovca kaže: "Pokrovac uopće nije svinjogojac, njega nema u registru. On nema ni tu jednu svinju registritanu. To znači da krši hrvatske propise, a to je opasno u vremenima širenja afričke svinjske kuge".

"To je bolest bez presedana po načinu širenja, po svojim ekonomskim posljedicama", kaže Vučković.

Ministrica uvjerava da su dosadašnje mjere bile dobre, a prosvjednicima poručuje da im Vlada želi pomoći.

"Mi smo svoje ispunili. Sastanci će se održavati, ali o ultimatumima se neće razgovarati", poručuje Vučković.

