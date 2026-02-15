VIDEO Svećenik o snimkama s Thompsonova koncerta: "Kao srednjoškolac crtao sam ustaško U s križem. Trebalo mi je vremena da shvatim"

Marko Perković Thompson u Širokom Brijegu u subotu je održao drugi koncert u rasprodanoj dvorani Pecara. Dvije snimke s koncerta na Facebooku je podijelio i don Hrvoje Katušić, bivši generalni vikar dubrovačke biskupije i bivši rektor crkve sv. Vlaha u Dubrovniku, koji je trenutačno župnik župe svetoga Josipa u Veloj Luci.

Na prvoj snimci publika odgovara "spremni", na poklič "Za dom", podižući desnice dok na drugoj pjevaju Thompsonov hit "Neću izdat ja". Don Katušić osvrnuo se na objavljeno te osudio skandiranje.

"Kada sam bio srednjoškolac bio sam jedan od onih koji je crtao ušato ustaško 'U' s križem iznad njega. Vjerovao sam tada da je to znak ljubavi prema Bogu i domovini. Koliko god to sada izgledalo očito, tada mi je trebalo vremena i strpljenja da shvatim kako ideologija koja je iza sebe ostavila logore i nevine žrtve ne može biti temelj nikakve kršćanske ljubavi", upozorio je svećenik.

"Danas sam vidio ove snimke salutiranja ustaškim "za dom spremni", a uz to zanosno pjevanje "neću izdat ja Boga nikada". Mogao bih razumjeti "zavedenu" djecu kojima treba, kao nekada i meni, dugo objašnjavati i upoznavati ih s poviješću da razumiju zašto je to krivo i s Bogom nespojivo. Ali više me brine kada mi stariji, osobito mi s pastoralnom odgovornošću, na to šutimo i ne reagiramo. Zato ovo pišem. Sramotan i grozan je svaki zločin, ali u prvom redu se sramimo svojih zločina i zločina u ime našeg naroda! Sramotan je svaki zločin ustaškog režima, to je kako su nekad pisali naši biskupi najveća ljaga našeg naroda i najveća nesreća", podsjetio je don Katušić.

Kršćansko domoljublje, istakmnuo je, "ne može počivati na simbolima koji su na ovaj način povezani s progonom i logorima. Ljubav prema narodu znači imati hrabrosti priznati njegove rane i kajati se, a ne relativizirati i hvaliti time. To nije izdaja, to je odgovornost."

"Ljubav prema narodu nije u relativiziranju i opravdavanju, nego imati hrabrosti priznati pogreške i zločine, pokajati se za njih i i učiniti sve da se takvo zlo više nikada ne ponovi. To nije izdaja naroda, nego odgovornost i prema Bogu i prema bližnjemu.”, napisao je dok Katušić podijelivši u objavi i tekst Vladana Perišića o nacionalizmu i patriotizmu.