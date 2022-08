Velečasni Kristijan Zeba s riječkih Srdoča nedavno je odbio krstiti dijete lezbijskog para začeto umjetnom oplodnjom.

Svećenik je za mišljenje upitao svoje pratitelje na Facebooku.

"Evo jedno pitanje svim mojim ovdje prijateljim kako se tu zovemo! A vas molim podijelite ovu objavu vašim prijateljima da čujemo što više mišljenja. Dobijem upit.Ovo je slučaj ovdje u Rijeci. Dvije žene su se civilno oženile i umjetnom oplodnjom dobiju dijete...Njihov je upit mi želimo da nam se dijete krsti? Ajmo sada odgovor na ovo pitanje u duhu Sinodalne Crkve... Pišite i recite svoje mišljenje, ali molim bez vrijedjanja i ružnih riječi. Hvala na pomoći", napisao je velečasni Zeba na Facebooku.

Pitali smo velečasnog Zebu je li promijenio mišljenje, no kaže "da ostaje pri svom stavu i da je nepokolebljiv". Napominje kako krštenje djeteta začeto umjetnom oplodnjom nije u duhu Crkve.

"To nije u duhu Crkve, protivi se svim njezinim kanonima i protivno je katekizmu. Gay par je već u grijehu jer živi u suprotnosti s naukom Katoličke crkve. Brak je zajednica muškarca i žene, sve drugo je neprihvatljivo", uvjeren je.

Kaže i da takve ljude Crkva ne odbacuje, no da to nije u duhu nauka. O tome nije razgovarao s nadbiskupom Uzinićem, ali ipak očekuje mišljenje, stav i smjernice nadređenih. Do tada će se držati postojećeg nauka, poručuje.

Pojasnio je i da je zahtjev za krštenjem lezbijskog para dobio telefonom i da mu je to bio, za sada, jedini takav slučaj. "Osoba me je nazvala na tu temu i ja sam joj samo rekao da to ne može ići", kazao je. "U ovoj situaciji najbolje je pustiti djetetetu da odraste i da samo odluči kada bude veliko da li se želi krstiti", rekao nam je zaključno.

O svemu smo poslali upit Riječkoj nadbiskupiji. Kažu da nisu upoznati s navedenim predmetom. "Riječki nadbiskup koadjutor Mate Uzinić nije upoznat s navedenim predmetom te stoga trenutno nije u mogućnosti davati izjave", odgovorili su na naš upit.